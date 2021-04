Realme e TÜV Rheinland insieme per un nuovo standard di qualità degli smartphone

Non solo smartphone e accessori per la compagnia asiatica, ma anche attenzione per la qualità dei propri dispositivi. Realme, brand ormai ampiamente consolidato, ha tenuto un evento insieme a TÜV Rheinland, annunciando il nuovo standard di qualità degli smartphone dell'azienda. A partire da una ricerca condotta sui giovani utenti, le due compagnie hanno unito le forze per creare la TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification, una certificazione dedicata ai primi 3 anni del ciclo di vita dei device.

Realme e TÜV Rheinland presentano la nuova Smartphone High Reliability Certification

Il primo smartphone a ottenere questa certificazione è Realme C21, dispositivo entry level presentato a marzo. L'azienda ha lavorato con TÜV Rheinland su una certificazione di affidabilità per portare le proprie procedure di controllo della qualità a un livello ancora superiore e userà questo insieme di procedure e standard di qualità per eseguire controlli e test su tutti i propri smartphone.

Dopo oltre otto mesi di ricerca e test, le due realtà hanno creato insieme la TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification, che diventerà uno degli standard di settore leader per i principali mercati mondiali. Questo processo di certificazione comprende 23 test principali, inclusi dieci scenari di test di utilizzo quotidiano, come caduta, usura e rottura; ci sono sette scenari di test ambientali in condizioni estreme, tra cui temperature e umidità estreme, oltre a test relativi a fluttuazioni di tensione, durata dei pulsanti, elettricità statica e pressione dell'aria. Ci sono infine 6 scenari di test di affidabilità dei componenti.

Basandosi sugli hobby dei giovani utenti, come i viaggi e gli sport estremi all'aperto, Realme riserva ai propri prodotti test rigorosi in svariati contesti ambientali. Per resistere alle cadute accidentali mentre si praticano attività come lo skateboard e il parkour, i prodotti vengono sottoposti ai drop test più aggressivi, facendoli cadere su più lati e su superfici di materiali diversi da altezze fino a 1,8 metri. Per quanto riguarda i viaggi, l'azienda simula anche temperature estreme da –40°C a 75°C in ambienti esterni per assicurarsi che tutti i prodotti Realme possano resistere nelle condizioni più disparate.

Uno dei punti di forza del brand è rappresentato dagli investimenti nella febbrica intelligente, che mira a essere completamente automatizzata nel prossimo futuro in modo da migliorare l'efficienza e la precisione dei processi di produzione complessi. Uno di questi esempi di automazione è la linea di produzione SMT, dove avviene l'assemblaggio dei componenti sulla scheda madre PCB. L'attuale tasso di automazione nella fabbrica intelligente è dell'87,5%. Grazie alla capacità di automazione dell'AI, l'attuale fabbrica intelligente di realme può produrre 60 milioni di dispositivi ogni anno. Insomma, tante facce della stessa medaglia e con un solo obiettivo: quello di offrire agli utenti dispositivi di qualità sotto qualsiasi aspetto.

