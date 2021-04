Come anticipato la scorsa settimana, gli sconti del colosso cinese dedicati alla Pasqua non sono l'unica occasione del mese di aprile. Huawei Store festeggia un anno di attività con tante offerte, un'interessante Limited Edition, premi e Coupon, per non parlare della garanzia estesa e della permuta dell'usato.

Huawei Store: tutte le iniziative per il primo compleanno dell'e-shop

L'e-commerce di Huawei, lanciato nella primavera 2020, completa la serie di servizi online offerti dalla compagnia che accompagnano e seguono l'utente in tutte le fasi d'acquisto, dalla scelta del prodotto al supporto post vendita. Tutti i device acquistati su Huawei Store sono spediti gratuitamente entro uno o due giorni lavorativi dall'acquisto con un servizio clienti a supporto degli utenti 7 giorni su 7. Inoltre, è presente il diritto al reso gratuito sugli acquisti entro 14 giorni. Per celebrare un anno dal lancio di Huawei Store, l'azienda mette in palio tanti premi, tra cui 50 auricolari FreeBuds 4i, tramite un concorso dedicato. Per partecipare basta iscriversi alla newsletter (qui trovate i dettagli) e commentare il thread dedicato all'iniziativa.

Tra i premi in palio, oltre ai 50 auricolari FreeBuds 4i, una tra le Anniversary Box realizzare in edizione limitata per l'anniversario: la prima, pensata per gli amanti della musica, contiene lo smartphone Nova 5T, lo smartwatch WatchFit e gli auricolari FreeBuds 3i; la seconda, dedicata a chi non riesce a fare a meno del workout quotidiano, contiene lo smartwatch Huawei Watch GT 2 42mm Sport Night Black, la bilancia smart Body Scale e gli auricolari FreeLace Pro.

Limited Box, estensione della garanzia di Huawei e permuta dell'usato

Le due Limited Edition sono anche disponibili per l'acquisto, la prima al prezzo complessivo di 309€ anziché 696,8€, la seconda al prezzo totale di 169€, invece di 406,8€. Tutti coloro che acquisteranno uno tra i bundle proposti, riceveranno inclusi anche tre mesi di iscrizione a Huawei Video; inoltre, in occasione della ricorrenza, tutti i device acquistati sullo store Huawei fino al 14 aprile, riceveranno gratuitamente la garanzia estesa di sei mesi rispetto alla garanzia commerciale.

All'interno della pagina dedicata all'iniziativa sono disponibili vari sconti, con un risparmio sui dispositivi Huawei fino al 50%. Ciliegina sulla torta, da oggi e fino al 14 aprile è possibile beneficiare di un rimborso aggiuntivo fino 200€ per la permuta dei device usati. Prima di ogni acquisto è possibile visualizzare il valore di permuta stimato per ogni device che si intende restituire nella sezione dedicata, sia esso Huawei o di altri brand.

Una volta effettuato l'acquisto su Huawei Store, l'importo del rimborso, che può arrivare fino a un massimo di 833€, sarà accreditato sul conto corrente dell'utente e sarà subito disponibile per ogni utilizzo. Se, contestualmente alla permuta, si sceglie di acquistare un device Huawei sullo store online dell'azienda, sarà possibile ottenere fino a 200€ aggiuntivi disponibili per l'acquisto di un qualunque dispositivo Huawei nuovo tramite il sito.

Per concludere vi segnaliamo che Huawei MateBook D15 con processore Intel i5-10210U e memorie da 16/512 GB viene proposto a 799€ con il Bluetooth Mouse Swift in omaggio, fino al 15 Aprile.

Per tutte le offerte e le iniziative dedicate al compleanno di Huawei Store, date un'occhiata allo shop ufficiale (lo trovate qui). Inoltre, se non volete perdere nemmeno un'occasione, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Huawei, dove troverete tante offerte e news dedicate al brand.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu