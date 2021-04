Il grande lavoro di Huawei degli ultimi due anni non si limita al solo sviluppo del sistema HarmonyOS o ai dispositivi, ma anche ai propri servizi mobile. E infatti, l'obiettivo che adesso si è imposta Huawei è quello di creare una chiave d'accesso unica per tutti i dispositivi.

Huawei: ecco come funziona la chiave d'accesso unica per tutti i dispositivi

Qual è quindi ciò a cui ambisce il colosso cinese? Molto semplicemente, l'idea di Huawei è quella di usare una “chiave d'accesso” per tutto l'ecosistema del brand. Questa chiave sarà ovviamente il Huawei ID a cui gli utenti si registrano. Ma come avviene tutto questo? Tramite i servizi mobile del brand, i famosi HMS, che permettono quindi di spostarsi ad esempio tra lo smartphone ed i notebook del brand senza dover installare alcuna applicazione di switch.

E così, grazie a questa nuova chiave d'accesso HMS, lo smartphone potrà collegarsi all'auto senza richiedere altre password o accessi, potendo quindi controllare la vettura da remoto grazie all'applicazione dedicata. Ma quest'esperienza di inter-connessione sarà rivolta presto a tutti i prodotti dell'ecosistema, così da creare importanti scenari intelligenti al fine di ottimizzare tutta l'esperienza con i prodotti del brand.

Non sappiamo ora se questa soluzione verrà applicata solo ai prodotti Huawei in patria, ma se arrivasse da noi, magari con un ampliamento di applicazioni supportate dagli HMS, potrebbe essere uno scenario molto interessante in chiave di vendite in un mercato come quello occidentale ormai sempre più lontano dalle soluzioni del brand.

