Redmi Note 9/9S/9 Pro, la capsula auricolare smette di funzionare: qual è il problema?

Periodo nero per la serie Redmi Note 9: dopo aver trattato i bug che si potrebbero verificare con l'aggiornamento alla MIUI 12 torniamo a parlare dei mid-range di Xiaomi con un ennesimo problema, stavolta riguardante la capsula auricolare e che potrebbe coinvolgere alcuni modelli difettosi. Inoltre le segnalazioni per il problema del microfono di Redmi Note 9S: ecco che cosa sta succedendo e le esperienze degli utenti.

Aggiornamento 11/03: ci sono nuovi risvolti in merito al bug della capsula auricolare di Redmi Note 9S. Ve ne parliamo nella sezione dedicata al dispositivo, presente a fine articolo.

La serie Redmi Note 9 nel mirino: anche voi avete riscontrato un problema con la capsula auricolare?

Scavando in rete, sia su Reddit che sul forum ufficiale di Xiaomi sono presenti alcuni post che fanno riferimento ad un problema della capsula auricolare di Redmi Note 9: in alcuni casi gli utenti nemmeno si erano accorti di avere un modello difettoso fino al momento di effettuare una chiamata ed accorgersi di essere senza audio. Ormai in tanti utilizzano gli auricolari per una questione di praticità ed è facile “dimenticarsi” dell'esistenza della capsula auricolare del proprio smartphone.

Nel nostro caso abbiamo acquistato un Redmi Note 9 e dopo alcuni giorni di utilizzo la capsula ha smetto di funzionare: l'audio in chiamata è sparito. Per quanto riguarda possibili soluzioni, abbiamo provato un ripristino dello smartphone pensando ad un difetto lato software, ma purtroppo lo smartphone non si è ripreso e la capsula risulta ancora muta. Di conseguenza è lecito ipotizzare che si tratti di un problema hardware e che siano presenti dei Redmi Note 9 difettosi. Voi avete riscontrato lo stesso problema? Fatecelo sapere nei commenti in basso!

Redmi Note 9 Pro

Anche alcune unità di Redmi Note 9 Pro sembra avere lo stesso problema. A quanto pare, quindi, il problema riguarda la manifattura di tutta la serie di smartphone, ma fortunatamente Xiaomi ne è cosciente. Come afferma un altro moderatore, l'azienda è al lavoro per portare un fix software.

Il problema del microfono di Redmi Note 9S: che cosa sta succedendo?

Le segnalazioni evidenziano come anche i possessori di Redmi Note 9S stiano riscontrando problemi con la capsula auricolare. Il bug pare essere spuntato dopo l'aggiornamento alla MIUI 11.0.11.0 Global, dopo il quale gli utenti colpiti hanno iniziato ad avere un volume insufficiente dalla capsula. C'è chi ha apparentemente risolto, seppur in maniera “posticcia”, semplicemente toccando l'area attorno alla cassa superiore. Ad esporsi sulla problematica è stato un moderatore del forum Xiaomi, il quale ha sottolineato come gli sviluppatori stiano lavorando per risolverlo a breve.

Ad oggi, il problema è rimasto ancora senza soluzione, eppure sono passati mesi e mesi. Come sottolineato poco sopra, il problema del microfono di Redmi Note 9S riguarda il volume durante le chiamate o le registrazioni audio, decisamente troppo basso. Comunque, oltre alla MIUI 11 sembra che anche i modelli aggiornati alla MIUI 12 presentino la medesima problematica. Stranamente il dispositivo ha ricevuto un major update e vari aggiornamenti minori eppure il difetto non è stato ancora corretto.

Sembra quindi che si tratti proprio di un problema hardware – e quindi difficilmente risolvibile – ma i vari moderatori della Mi Community continuano ad essere positivi e assicurare che si tratti di un difetto software. Xiaomi sarebbe al lavoro su una soluzione… ma quando arriverà? Nel frattempo è stata lanciata anche la nuova gamma Note 10! Intanto non c'è pace per il povero Redmi Note 9S: l'azienda, infatti, ha interrotto gli aggiornamenti a causa dei grattacapi causati da Android 11.

