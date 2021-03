Un mercato pieno di alternative è senza dubbio quello per la pulizia della casa. Ma spesso, ad esempio con i robot aspirapolvere, si va incontro a spese importanti, perciò un modello come il Lydsto R1 potrebbe essere la soluzione ideale per la vostra casa.

Lydsto R1: tutto sul nuovo robot aspirapolvere

Se guardiamo al design del Lydsto R1, esso si allinea perfettamente con le esigenze di mercato, quindi simile a prodotti vome iRobot i7, oppure l'Ecovacs T8 AIVI e i vari Roborock. Quello per cui differisce è sicuramente il rapporto qualità/prezzo di cui si avvale questo robot vacuum. Partendo dalla potenza di aspirazione da 2.700 Pa, a cui si aggiunge l'elemento fondante dello smart home: il chipset All-Winner Dual-Core MR112, dotato dell'algoritmo Lysmart V5.

Tale algoritmo, unito a tale tecnologia, permette una pianificazione della pulizia, con creazione di mappe in tempo reale al fine di avere una casa più pulita rapidamente ed in maniera smart. Non dovrete temere inoltre urti accidentali grazie alla sensoristica LDS laser. Il Lydsto R1 non è solo un robot vacuum aspirapolvere, ma ha anche una funzione Mop, cioè per il lavaggio del pavimento, grazie al serbatoio d'acqua da 250 ml a controllo elettronico. Non dovrete poi svuotarlo manualmente: infatti, questo modello è dotato di una comodossima base di auto-svuotamento.

Di solito, quando ci troviamo davanti ad una combinazione del genere (robot + base), i prezzi sono sempre abbastanza alti, come nel caso di Roborock o iRobot, ma Lydsto fa di più e fissa il prezzo dell'R1 a 389.99€, che potete acquistare tranquillamente a questo link.

