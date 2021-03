In ogni momento della giornata, l'obiettivo è quello della comodità, sia che si tratti di lavoro o di tempo libero. E non è esente il tempo passato in bagno, che diventa caldo e comodo grazie al copri water riscaldante smart Xiaomi LY-TR005B in offerta lampo su GearBest.

Xiaomi LY-TR005B: il copri water riscaldante smart in offerta lampo su GearBest

Molto simile ad un qualsiasi sedile WC che trovate nei servizi igienici più comuni, esso si differisce proprio per la sua azione peculiare. Il copri water Xiaomi infatti riesce ad arrivare fino ai 37 °C, ma può essere regolata in 3 diversi step grazie ad un pulsante, che parte dai 31 °C fino ad arrivare alla temperatura sopraindicata. Questo però, non implica un consumo energetico elevato, ma consuma solo 0.02 kw/h. Il materiale con cui è realizzato, giapponese, è assolutamente anti-batterico.

Essendo comunque un dispositivo elettrico, è dotato di una certificazione di impermeabilità IPX4, quindi resiste ai vari schizzi d'acqua del bagno. Bisogni notturni? Nessun problema, è presente una luce con sensore che si illumina al buio così da non avere problemi. Quanto ai dettagli tecnici, abbiamo una potenza nominale da 45W ed il cavo di alimentazione è lungo 1.5 metri.

Trovate il sedile WC Xiaomi LY-TR005B in offerta lampo su GearBest al prezzo di 72.9€, con spese di spedizione EU Priority Line da 4.3€, che lo rendono un accessorio sicuramente molto utile e con un prezzo assolutamente inquadrato.

N.B. Se non doveste visualizzare il box sottostante, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

