Il mese di marzo ha portato un bel po' di novità per i principali produttori di smartphone e tra questi non poteva mancare Realme. L'azienda asiatica ha in programma l'evento di lancio dedicato ai nuovi mid-range Realme 8 e 8 Pro, pronti al debutto in Europa e in Italia con un comparto fotografico che promette faville: ecco come fare per seguire l'evento di presentazione in live streaming e non perdere nulla dei nuovi medio gamma!

Realme 8 e 8 Pro: come seguire la presentazione in live streaming

Come annunciato di recente, la data di uscita della famiglia Realme 8 per noi occidentali è fissata il prossimo 24 marzo 2021, alle ore 15:00 italiane. Ma come fare per seguire la presentazione di Realme 8 e del fratello maggiore Pro? Niente di più semplice: qui sotto trovate il video dove avverrà la live su YouTube e potrete anche impostare un promemoria, in modo da non perdere la diretta.

I nuovi dispositivi non saranno soli: come rivelato dalla stessa compagnia saranno presentate anche le nuove cuffie Buds Air 2 e l'indossabile Watch S Pro, due accessori presentati in India e ora finalmente disponibili anche in Italia.

Volete saperne di più sui nuovi smartphone in arrivo in Italia e in Europa? Allora date un'occhiata al nostro articolo dedicato a tutte le indiscrezioni e le conferme sulla serie Realme 8.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu