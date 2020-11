Xiaomi porta Sound Assistant su MIUI 12: migliora il controllo del volume

La MIUI 12 sta progressivamente diffondendosi, non soltanto in Cina ma anche per le ROM Global ed EEA. Ci vorrà ancora tempo prima di vederla in maniera più capillare, ma nel mentre Xiaomi sta continuando a migliorarla. Lo dimostra l'introduzione di Sound Assistant, nuova feature pensata per migliorare l'interazione dell'utente con i controlli audio dello smartphone. Come tutte le novità di questo tipo, la sua implementazione parte dalle ROM China Beta, ma poi verrà estesa anche a quelle stabili.

Aggiornamento 13/11: la funzione Sound Assistant è stata avvistata anche nella ROM Global Stabile. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi aggiunge Sound Assistant all'interno della MIUI 12: come funziona?

L'utilità del Sound Assistant nella MIUI 12 è la stessa del Mixer Volume che troviamo nella gestione audio di Windows 10. Premendo il bilanciere del volume vedremo sempre comparire sulla destra la barra audio della MIUI, mentre la novità è sulla sinistra.

Qua c'è adesso un'icona rotonda della musica: cliccandoci sopra si avrà accesso ad un menu a scomparsa con le barre del volume separate per ogni app in esecuzione. Così facendo, si potrà regolare il volume in maniera più fine, senza necessariamente agire con un controllo unico per tutte le app. Un esempio di quando Sound Assistant può rivelarsi utile? Avete presente quando state ascoltando una canzone in background (magari con Spotify), state scrollando Facebook e compare un video a tutto volume? Ecco.

Per accedervi basta aprire nel menu “Sound & Vibration“ dalle Impostazioni e, da qui, accedere alla voce “Sound assistant“. Qui sono presenti due opzioni, entrambe da abilitare: “Adjust media sound in multiple apps” e “Multiple audio sources“. Non resta che attendere che Sound Assistant arrivi anche nelle nostre ROM occidentali.

Sound Assistant comincia a fare capolino anche nella MIUI 12 Global Stabile | Aggiornamento 13/11

Inizialmente vista in versione China Beta, la funzionalità Sound Assistant è stata avvistata anche sulla MIUI 12 Global Stabile. Precisamente si tratta della versione MIUI 12.0.3.0 (su base Android 10), dedicata a Redmi K20 Pro, come segnalato dai colleghi di FoneArena. Di conseguenza è lecito immaginare che questa novità non sia ancora disponibile su altri modelli ma che potrebbe arrivare presto tramite uno dei prossimi aggiornamenti.

Infine vi segnaliamo che la feature dovrebbe debuttare solo a bordo di dispositivi mossi da alcuni chipset, tra cui tra cui gli Snapdragon 865, 855/855+, 845 e 765/765G.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu