XIDU festeggia il Prime Day con offerte su Amazon e AliExpress

Da un po' di tempo a questa parte ci siamo trovati alle prese con XIDU, brand asiatico attivo dal 2014 e specializzato in notebook e accessori per tutte le tasche. L'azienda si sta facendo conoscere sempre di più grazie a terminali che puntano sul rapporto qualità/prezzo, offrendo buone performance per uso scolastico e di ufficio. Ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte e l'utilizzo di materiali come l'alluminio permette di avere case resistenti, leggeri ed eleganti. Ma bando alle ciance, andiamo a dare un'occhiata alle proposte XIDU disponibili in offerta su Amazon e AliExpress, tra laptop, mini PC e accessori.

Notebook, mini PC e accessori XIDU in offerta su Amazon e AliExpress

Con il mini PC PhilMac, c'è davvero poco da dire: il terminale è stato protagonista di una nostra recensione, quindi date un'occhiata per scoprire tutti i dettagli di questo dispositivo. Mosso dal processore Intel J4115, il mini PC arriva con un peso contenuto e dimensioni per nulla ingombranti. PhilMac è disponibile in offerta su Amazon con un mouse wireless in regalo: non dimenticate di spuntare la dicitura Coupon sotto il prezzo e di cliccare in Promozioni per aggiungere anche il mouse.

Ovviamente non poteva mancare una promo dedicata a XIDU Tour Pro, notebook con un display da 12.5″ 2K dotato di un angolo di rotazione di 180°, sblocco tramite impronta ed un corpo slim e leggero. In questo caso l'offerta arriva da AliExpress: qui trovate la pagina dedicata.

PhilBook Pro è il laptop votato alla produttività, con una cerniera per ruotare il display di 11.6″ di 360°. Il dispositivo arriva con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, Windows 10 e processore J3355. Qui trovate la pagina dedicata alla promo. Di seguito trovate alcuni accessori del brand disponibili in offerta su Amazon, in occasione dell'evento Prime Day.

Articolo sponsorizzato.

