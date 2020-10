In un periodo storico dove avere la temperatura a posto è qualcosa di fondamentale, è chiaro che bisogna avere gli accessori giusti per monitorarla. Quindi una soluzione intelligente come il termometro ad infrarossi smart ThermoDock in vendita su Cafago in offerta lampo ad un ottimo prezzo può essere tra le più valide.

Il termometro ad infrarossi ThermoDock misura la temperatura, ve la mostra su smartphone ed è in offerta lampo su Cafago

Il termometro ad infrarossi smart ThermoDock si presenta molto piccolo e moderno, essendo di dimensioni compatte, ma sono le sue feature ad essere molto interessanti. Infatti, oltre ad essere contactless, a differenza dei suoi competitor si collega tramite USB Type-C allo smartphone e grazie all'applicazione dedicata, vi misura la temperatura e vi fornisce quanti più dati possibili in merito.

Il termometro ThermoDock misurare gli oggetti fino a 100 °C ed il corpo fino a 43 °C, la misurazione è immediata e la distanza è da 1 a 8 cm. Molto comodo il fatto che la registrazione di dati sull'app Girnar è pressoché illimitata. Possibile inoltre settare l'unità di misura da Celsius a Fahrenheit. Ricordiamo che è compatibile esclusivamente con l'OTG dei dispositivi Android e supporta anche la rotazione dell'interfaccia dopo aver arrivato la rotazione automatica. Per i dispositivi OPPO/vivo è necessario attivare manualmente l'OTG.

Il termometro ad infrarossi smart ThermoDock arriva quindi su Cafago al prezzo in offerta lampo di 13.59 €, un ottimo acquisto considerando le sue caratteristiche.

