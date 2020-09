Siamo abituati a conoscere prodotti di ogni genere proveniente dalla Cina, sia per gli elettrodomestici smart che per i prodotti fitness, ma qualche volta arriva anche un prodotto per la salute, come il nuovo glucometro (o misuratore di glicemia) Yuwell 582 su Xiaomi YouPin dal prezzo economico.

Xiaomi YouPin: il glucometro di Yuwell rileva il tasso di glicemia in soli 8 secondi

Cos'ha di particolare il misuratore di glicemia Yuwell 582 su Xiaomi YouPin? A dire il vero, nelle sue funzioni si accoda a tanti altri prodotti del suo settore, ma è molto compatto e facilmente trasportabile e rileva in soli 8 secondi il vostro tasso di glicemia con solo 1 μL di sangue, quindi è molto veloce. Molto comodo poi il display a cristalli liquidi che rileva il tasso sia a livello giornaliero, sia trimestrale.

L'unità di misura del misuratore di glicemia è in mmol/L, che permette al prodotto di Yuwell di coprire un intervallo da 1.1 a 33.3 mmil/L e convertirli poi in mg/dl, che è lo standard più utilizzato in Europa. Ogni striscia rilevatrice ha 5 elettrodi di collegamento, che grazie al piccolo ma potente processore permettono di ottenere una misurazione più dettagliata. Funziona con due batterie AAA ministilo che garantiscono 1000 analisi.

Il nuovo glucometro Yuwell 582 arriva quindi su Xiaomi YouPin all'economico prezzo di 89 yuan, circa 11 €, decisamente onesto per quello che offre questo misuratore di glicemia. Attualmente non è commercializzato in Occidente, ma potrebbe arrivare presto sui canali di importazione più noti.

