POCO F2 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite e Redmi Note 9 Pro in sconto: continuano le promo Honorbuy

Le offerte dello store Honorbuy continuano anche a settembre, con un trittico di dispositivi proposto a prezzo scontato. POCO F2 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite e Redmi Note 9 Pro sono disponibili in offerta, tre dispositivi emblematici della compagnia cinese con spedizione gratis direttamente dall'Italia.

Per quanto riguarda le promo di Honorbuy dedicate agli smartphone e agli accessori Xiaomi, qui trovate tutti i dettagli. Quest'oggi vi segnaliamo invece alcune aggiunte interessanti, tutte in offerta (con tanto di codice sconto da aggiungere per far scendere ancora di più il prezzo). Si comincia con l'intramontabile POCO F2 Pro, disponibile sia nella versione da 6/128 GB che in quella maggiorata da 8/256 GB. Inoltre nello store è possibile acquistare anche cover e pellicola dedicate al flagship. Siete interessati ma avete ancora qualche dubbio? Date un'occhiata alla nostra recensione!

Per quanto riguarda Xiaomi Mi Note 10 Lite e Redmi Note 9 Pro, oltre a scendere di prezzo arrivano anche in nuove colorazioni: il primo nella versione Purple, il secondo nella sua incarnazione Green.

Infine, vi ricordiamo che lo store Honorbuy offre spedizione gratuita e rapida per ordini sopra i 50€; inoltre è presente l'assistenza in italiano e tutti i prodotti beneficiano di 24 mesi di garanzia. Per concludere, tutti i prodotti vengono spediti direttamente dall'Italia.

Articolo sponsorizzato.

