Huawei MatePad T10 e T10s: nuovi tablet con SoC Kirin e Kids Corner

Nonostante la situazione attuale, per il brand cinese, non sia proprio la migliore di sempre, Huawei continua a lavorare su nuovi prodotti. Non a casa, dunque, continuano a susseguirsi le voci sulla prossima serie Mate 40, così come su altri device in arrivo nei prossimi mesi. Tra questi, dunque, troviamo sicuramente anche i nuovi tablet, presentati da poco, ovvero MatePad T10 e T10s.

MatePad T10 è alimentato da un Kirin 710A

Arrivano anche in Italia i nuovi Huawei MatePad T10 e T10s. Si tratta di due nuovi tablet che si collocano nella fascia medio-bassa, proponendo caratteristiche tutto sommato in linea con la loro fascia di prezzo. MatePad T10, infatti, si dota di un display da 9,7″ di matrice IPS, che trova sede all'interno di cornici non proprio ridotte al minimo. Siamo comunque al cospetto di un dispositivo dedicato a tutta la famiglia, che integra anche un sistema dedicato ai più piccoli, detto Kids Corner.

Scheda Tecnica – MatePad T10

Display: IPS da 9,7″ con risoluzione 1.280 x 800 pixel;

Processore: HiSilicon Kirin 710A, 4× Cortex A73 (2.0 GHz) + 4× Cortex A53 (1.7 GHz);

RAM: 2GB;

Memoria interna: 16/32GB;

Fotocamera posteriore: 5MP, f/2.2, AF;

Fotocamera anteriore: 2MP, f/2.4, FF;

Audio: due speaker stereo, con Huawei Histen 6.0;

Batteria: 5.100 mAh;

Peso: 450 grammi;

Connettività: Wi-Fi ac Dual Band, LTE, Bluetooth 5.1, jack audio, USB Type-C;

Software: EMUI 10.1, basata su Android 10.

Scheda Tecnica – MatePad T10s

Display: IPS da 10,1″ con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel;

Processore: HiSilicon Kirin 710A, 4× Cortex A73 (2.0 GHz) + 4× Cortex A53 (1.7 GHz);

RAM: 2/3GB;

Memoria interna: 32/64GB;

Fotocamera posteriore: 5MP, f/2.2, AF;

Fotocamera anteriore: 2MP, f/2.4, FF;

Audio: due speaker stereo, con Huawei Histen 6.0 e Harman Kardon;

Batteria: 5.100 mAh;

Peso: 450 grammi;

Connettività: Wi-Fi ac Dual Band, LTE, Bluetooth 5.1, jack audio, USB Type-C;

Software: EMUI 10.1, basata su Android 10.

Questi due prodotti saranno venduti anche in Italia, con questi prezzi e configurazioni per la variante T10s: