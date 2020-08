Il lavoro di OPPO per il suoi prodotti di punta quest'anno è stato davvero importante: il Find X2 Pro è stato spesso considerato uno dei migliori smartphone dell'anno, battagliando con dispositivi di brand integrati da anni sul mercato globale. A cementificare quanto di buono fatto ci pensa l'EISA, che ha eletto il flagship cinese come “Advanced Smartphone 2020-2021“.

OPPO: per l'EISA il design e l'esperienza d'uso di Find X2 Pro sono i più avanzati sul mercato

Cosa ha spinto l'EISA, che ha stilato gli Awards per la categoria mobile, a definire OPPO Find X2 Pro lo smartphone più avanzato sul mercato nel 2020? Secondo l'ente, il design – specie nella finitura in pelle vegana – e l'esperienza d'uso fanno la differenza in modo evidente e nel settore flagship è quello che sicuramente più dimostra di essere un dispositivo premium.

A questo premio sia aggiungono le parole di soddisfazione di Maggie Xue, Presidente di OPPO Western Europe: “Siamo onorati di ricevere, per la prima volta, il premio da EISA e per il riconoscimento attribuito ad OPPO Find X2 Pro. Per offrire la migliore esperienza 5G a tutti i nostri utenti, OPPO è costantemente all’opera per innovare tutti gli aspetti dei nostri prodotti, quali schermo, comparto fotografico, ricarica, durata della batteria e design. L’esperienza nitida, fluida e professionale dei display della serie Find X2 di OPPO creano un nuovo standard per il mercato smartphone, portando l’interazione mobile e visuale ad un nuovo livello nell’era del 5G”.

