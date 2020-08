IFA 2020 a Berlino sarà sicuramente il palcoscenico dell'ecosistema di Honor, ma anche di Huawei, data la grande quantità di prodotti che saranno presentati. Tra questi, ci sarà anche Honor Watch GS Pro, uno smartwatch pensato per le attività all'aria aperta. Ma George Zhao, CEO del brand, non è il tipo da lasciarci senza sorprese e pubblica un poster dove è presente anche un wearable dalla quadrante rettangolare.

Honor: il nuovo smartwatch con quadrante rettangolare aprirà una nuova line up?

L'inedito smartwatch di Honor con quadrante rettangolare è apparso in un poster dedicato al San Valentino cinese, dove due persone, presumibilmente un uomo ed una donna, si tengono per mano mostrando sia il Watch GS Pro, sia appunto il nuovo wearable. E George Zhao, per questo, chiede ai suoi utenti se preferiscono un quadrante circolare o rettangolare.

Il dubbio su cosa sarà questo nuovo smartwatch di Honor con quadrante rettangolare rimane, anche perché come già scritto sarebbe inedito, ma le ipotesi sono varie: la prima, più convincente, è quella di una nuova line up. La seconda invece, potrebbe rappresentare un GS Pro alternativo, come hanno fatto ad esempio in Amazfit. La terza, ed i più attenti potrebbero averlo riconosciuto, potrebbe essere che quello non è altri che Huawei Watch Fit, altro smartwatch in arrivo. Sebbene questo possa anche significare che Honor possa lanciare un suo “gemello”. Non ci resta che attendere i primi di settembre.

