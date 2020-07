OnePlus Buds sfideranno le AirPods: il debutto è fissato con OnePlus Nord?

Il 21 luglio la compagnia cinese lancerà il suo nuovo medio di gamma a distanza di circa cinque anni: un vero e proprio evento, il quale potrebbe vedere il debutto anche di un'altra novità per il brand. Infatti, oltre a OnePlus Nord potrebbero arrivare anche le prime cuffie TWS dell'azienda (chiamate Buds o Pods) e come possibile “conferma” di ciò, ecco spuntare la prima certificazione.

OnePlus Buds (o Pods) sempre più vicine: spunta la prima certificazione

Di recente, l'agenzia Finish SGS Fimko ha certificato un paio di cuffie TWS a marchio OnePlus. Il prodotto è comparto con il numero di modello E501A: non vengono mostrati dettagli su caratteristiche e specifiche, ma si conferma la velocità di ricarica della custodia (5V 1.5A o 7.5W). Insomma le OnePlus Buds (o Pods, che dir si voglia) potrebbero essere molto vicine al debutto.

Ciliegina sulla torna, la certificazione sembra mettere la parola fine alla diatriba sul nome delle cuffie, come si evince dall'immagine in alto.

Design e specifiche

In termini di design e specifiche, al momento si brancola nel buio. Gli unici dettagli arrivano da una serie di indiscrezioni, quindi tutto ciò che sappiamo non è mai stato confermato dall'azienda cinese. Le OnePlus Buds dovrebbero avere un design simil Apple AirPods e andare a sfidare le rivali di Cupertino con un prezzo ben più appetibile. La cuffie TWS avrebbero quindi un design semi in-ear e sarebbero in arrivo anche nella colorazione Black. Ovviamente aspettiamoci il supporto ai controlli touch e il pairing automatico all'apertura del case ma per il resto delle caratteristiche sarà necessario attendere ulteriori novità.

Da una stringa di codice emersa dalla release Beta di Android 11 per la serie OP8, è emerso il nome OnePlus Pods, proprio in riferimento ad un paio di auricolari true wireless. Quale sarà il nome ufficiale delle cuffie? E voi quale preferite?

OnePlus Buds (o Pods) – Prezzo e uscita

Al momento il prezzo di OnePlus Buds / Pods è ancora sconosciuto e non solo presenti leak al riguardo. Di certo – conoscendo il brand – si tratterà di un prodotto proposto ad una cifra accessibile, ma anche in questo caso dovremo attendere eventuali anticipazioni. La data di uscita non è stata ancora confermata in via ufficiale – così come la loro esistenza – eppure il 21 luglio è previsto l'evento di lancio di OnePlus Nord: l'occasione perfetta per presentare le prime cuffie TWS?

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per