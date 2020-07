OnePlus 8 Pro: arriva il bundle dedicato all’FPS CrossFire

Sebbene siano tutti catturati dall'arrivo del OnePlus Nord, magari qualcuno potrebbe buttare un occhio sul nuovo bundle dedicato a OnePlus 8 Pro, che stringe una partnership con il gioco FPS CrossFire, in edizione limitata per la Cina.

OnePlus 8 Pro: tutti i dettagli ed il prezzo del bundle in edizione limitata CrossFire

Cosa troviamo quindi in questo bundle di OnePlus 8 Pro dedicato al gioco per mobile CrossFire? A parte lo smartphone nella versione con taglio di memoria massimo da 12/256 GB (non si sa in che colorazione), è presente una gift card che permette di sbloccare interessanti contenuti di gioco. Nell'ordine: un AK47 in versione speciale OnePlus per sempre, un fucile M4A1-Black Knight per 7 giorni, un machete per 14 giorni, una pistola Sand Eagle-Shura sempre per due settimane, 188 gemme e 2 dadi del Re.

Inoltre, sarà presente la figure Funko dedicata ad una delle protagoniste femminili del gioco (puramente casuale) ed ovviamente una confezione totalmente dedicata al gioco. Questa edizione limitata del bundle è nata dopo che lo stesso CrossFire è possibile giocarlo su OnePlus 8 Pro a 120 Hz, superando il refresh rate, ad esempio, di giochi come Fortnite. Ma quanto costa questo bundle CrossFire di 8 Pro? Esso sarà in vendita in esclusiva in Cina ad un prezzo abbastanza alto di 5999 yuan, circa 748€. Difficile possa essere disponibile per l'Occidente.

