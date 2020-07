Sebbene il settore dei televisori stia entrando nella nuova era dell'8K (a rilento, ma ci arriva), sono ancora molto acquistate, specie nei mercati emergenti, smart TV in Full HD che spesso utilizzano chip con 512 MB di RAM ma che proprio per questo supportano sistemi operativi ormai stantii come Android TV KitKat 4.4 risultando spesso lenti. A trovare una soluzione pare ci abbia pensato Huawei, che ha appena presentato un nuovo chipset HiSilicon pensato proprio per le smart TV entry-level, in modo da aggiornarle ad Android TV 9.0 (l'ultima release).

Huawei: il chip HiSilicon per smart TV Android entry-level arriva in due versioni

Molto inquadrata la scelta di Huawei di presentare comunque due tipi di chip, o meglio lo stesso chip ma con tagli di memoria diversi. Infatti, il nuovo HiSilicon arriva sia nella versione da 512 MB di RAM per le TV Full HD, che per le 4K entry-level da 1 GB di RAM. Ma cos'ha di speciale questa nuova soluzione? Molto semplicemente, permette di poter ricevere tranquillamente l'ultimo sistema operativo Android TV 9.0, ottimizzando la memoria occupata e quindi avere accesso ad un numero sterminato di app, proprio come i top di gamma.

Andando nel tecnico, il chip HiSilicon di Huawei per smart TV ha una CPU Quad-core A53 che supporta il decoding 4K a 30 Hz. La qualità dell'immagine che esso restituisce è ottima sia nella soluzione Full HD, sia in quella di risoluzione superiore. L'elaborazione del rumore e della nitidezza sono tra l'altro molto più bilanciata, la stessa nitidezza è stata migliorata completamente andando a restituire dei contorni naturali senza alcuna ruvidità. Infine, non manca il sistema di temporizzazione dello schermo (TCON), presente anche nel chipset pensato per TV non smart presentato recentemente. Insomma, Huawei punta sì al settore delle TV, ma partendo dal cuore delle stesse, senza aver fretta di lanciare soluzioni proprie.

