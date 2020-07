La strada intrapresa da Honor nell'ultimo anno pare molto chiara: l'ormai top player del mercato tech sta virando sempre più verso un suo ecosistema ben definito, che oggi ha finalmente un nome: arriva infatti Choice, che avrà come suo primo prodotto le True Wireless Earbuds, che vi anticipammo qualche giorno fa.

Honor Choice True Wireless Earbuds è il primo prodotto dell'ecosistema IoT Choice

In maniera non dissimile da Huawei, l'ecosistema Honor Choice seguirà il concetto “1+8+N“, che garantisce un'affidabile interconnessione tra i prodotti correlati dallo stesso progetto. La linea Choice sarà dedicata principalmente alla smart life, grazie alla collaborazione tra il brand cinese e importanti leader del settore. Della dicitura sopracitata, il nuovo ecosistema rappresenta proprio la N, che comprenderà una gamma molto ampia di prodotti che riguarderanno lo sport, l'intrattenimento, la tecnologia ed i viaggi, in modo da ottimizzare la propria vita in maniera smart.

Le Honor Choice True Wireless Earbuds racchiudono proprio questo concetto, in quanto sono pensate per l'ascolto in streaming ed anche per il gaming, in quanto hanno una durata in riproduzione di sei ore ed una latenza molto bassa. Questo grazie al Bluetooth 5.0 che la riduce a soli 130 millisecondi, rendendosi adatto a quel tipo di sessioni.

Inoltre, gli auricolari sono dotati cancellazione del rumore a doppio microfono che permettono un audio in chiamata molto nitido anche in ambienti rumorosi. Non manca poi l'utile certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP54, oltre a controlli tattili e supporto con assistente vocale.

Le Honor Choice True Wireless Earbuds sono disponibili in Italia sull'e-commerce Amazon ad un prezzo di 34.90€, ma data la grande richiesta, il prezzo è salito a qualche euro in più.

