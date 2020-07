Come seguire l’evento di Xiaomi del 15 luglio in nostra compagnia

Come anticipato già da un bel po' di giorni, tra una manciata di giorni si terrà un evento molto particolare per gli appassionati della compagnia di Lei Jun, con il debutto italiano della Mi Band 5, del monopattino elettrico 1S e tante altre novità che andranno ad arricchire l'ecosistema del brand. Volete sapere come fare per seguire l'evento di Xiaomi del 15 luglio? Eccovi tutti i dettagli su come fare, anche in nostra compagnia (e con alcune sorprese).

Ecco come fare per seguire l'evento di Xiaomi del 15 luglio in nostra compagnia, con tante sorprese

Il prossimo evento di Xiaomi – in diretta streaming – è fissato per l'Europa e l'Italia il giorno mercoledì 15 luglio, alle ore 14. Se siete interessati a seguire la live, potrete collegarvi tramite i canali social del brand cinese (Facebook e YouTube). Ma le novità non finiscono qui: il team di GizChina.it seguirà in diretta l'evento di lancio di Xiaomi del 15 luglio, commentando tutti i nuovi prodotti che verranno presentati dal brand cinese.

Inoltre – come da programma per le iniziative della GizWeek – a partire dal termine dell'evento sarà con noi Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. Ovviamente durante la nostra live non mancheranno sconti esclusivi ed offerte: insomma, si preannuncia un pomeriggio ricco di sorprese per gli appassionati!

Ma come fare per seguire l'evento di Xiaomi del 15 luglio in nostra compagnia? L'appuntamento è fissato per mercoledì alle ore 14 sul nostro canale YouTube: come anticipato, prima seguiremo la diretta del brand, commentando tutte le novità in arrivo; al termine della presentazione sarà con noi Davide Lunardelli e ci saranno tante sorprese esclusive targate Xiaomi! Non mancate!

