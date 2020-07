L'applicazione di streaming musicale più quotata (anche se non mancano rivali agguerriti) torna sotto i riflettori con un nuovo piano di abbonamento, questa volta dedicato a due persone. Se fino a questo momento non avete preso in considerazione la versione Family, probabile che stavolta resterete soddisfatti dalla nuova opzione. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire come funziona Spotify Premium Duo e come fare per dividere l'abbonamento.

Come funziona Spotify Premium Duo: dividere l'abbonamento è ancora più conveniente

La compagnia svedese ha annunciato il debutto del piano duo per l'Italia, il quale sarà proposto a 12.99€ al mese. Ma come funziona Spotify Premium Duo? Niente di più semplice, dato che lo scopo è quello di rendere le cose più semplici per tutti: si tratta di una soluzione pensata per due persone che vivono sotto lo stesso tetto. Ognuno ottiene il proprio account Premium in un unico piano, insieme ad alcuni vantaggi unici. Tra questi l'accesso esclusivo a Duo Mix, una playlist costantemente aggiornata e creata su misura per i due abbonati, con la musica che amano ascoltare insieme.

Quali sono i vantaggi di Spotify Premium Duo?

Il nuovo abbonamento è in tutto è per tutto identico alla classica versione Premium. Se vi state chiedendo quali sono i vantaggi di Spotify Premium Duo non resterete delusi: potrete beneficiare dell'ascolto di musica senza limitazioni e senza pubblicità. Inoltre sarà possibile scaricare musica offline. Nel caso siate già utenti Premium, passando a Duo manterrete musica, playlist e consigli.

Come dividere l'abbonamento con Spotify Premium Duo (e Family)

Se vi state chiedendo come fare per dividere l'abbonamento di Spotify Premum Duo, anche in questo caso la risposta è semplicissima. Non dovrete far altro che recarvi sul sito dedicato (lo trovate qui) e seguire le indicazioni per l'attivazione. Iscrivetevi ed invitate il secondo utente tramite e-mail, WhatsApp o altro (durante la procedura saranno proposti varie opzioni di invito). Vi ricordiamo che se non avete mai provato Premium possono ottenere il primo mese gratis.

Gli utenti che sono già in possesso di un account Premium possono passare a Duo modificando il proprio abbonamento. Per concludere sottolineiamo che i due utenti che desiderano dividere il piano Duo devono necessariamente risiedere allo stesso indirizzo. Tuttavia i due account potranno essere utilizzati ovunque, su qualsiasi dispositivo.

Due è troppo poco e volete sapere come dividere l'abbonamento di Spotify Premium Family? La procedura da seguire è la stessa che abbiamo visto sopra: recatevi a questa pagina, cliccate il pulsante Inizia e procedere con l'iscrizione al piano Family, dedicato ai membri della famiglia che vivono insieme (fino a 6 account).

Quanto costa Spotify Premium (Duo o Family)?

Dopo aver visto come funziona e come fare per dividere un abbonamento premium tramite i vari piani, andiamo a vedere quanto costa Spotify Premium Duo (e la versione Family). Per quanto riguarda l'abbonamento Duo, come anticipato, il prezzo è di 12.99€ al mese, in un'unica fattura. Per chi preferisce il piano Family, si passa a 14.99€ al mese ma in questo caso si avranno a disposizione 6 account. Per concludere, se entrambe le opzioni non sono di vostro interesse, il piano Premium singolo – attivabile qui – viene proposto a 9.99€ al mese.

In tutti è tre i casi è possibile annullare in qualsiasi momento l'abbonamento ed è previsto un periodo di prova gratuito (1 mese) ma solo per chi non ha mai usufruito del servizio Premium.

