Xiaomi e Vanity Fair insieme per celebrare la musica italiana

Xiaomi, essendo un brand attivo a 360°, non si lascia scappare l'opportunità di entrare nel settore dell'entertainment e dopo aver ospitato artisti del calibro di Carl Cox nel My House Party, diventa partner ufficiale di Vanity Fair nell'evento digitale dedicato alla musica italiana “A Tutto Volume“, che si terrà a breve.

Xiaomi diventa partner ufficiale dell'evento musicale di Vanity Fair

A causa della pandemia di COVID-19, molti dei concerti dal vivo in Italia sono stati rimandati o addirittura annullati. Xiaomi quindi, ha deciso di diventare il partner ufficiale della rivista Vanity Fair per l'evento in streaming “A Tutto Volume” che darà risalto proprio ai protagonisti della musica italiana come Biagio Antonacci, Max Pezzali, Emma e Alessandra Amoroso. Il colosso cinese punta a questo tipo di eventi anche per far risaltare la potenza dei suoi flagship della serie Mi 10, ma anche il medio gamma 5G Mi 10 Lite.

A questo proposito, interviene l'Head of Marketing di Xiaomi Italia Davide Lunardelli:” Il mondo della musica e tutti i suoi protagonisti stanno vivendo un momento importante, sicuramente di rottura, ma anche di rinascita. Xiaomi, da sempre vicina al mondo dell'entertainment e ai valori che gravitano intorno alla musica, non poteva certo esimersi dall'offrire il proprio supporto per questa ripartenza all'insegna dell'unione e della collettività”.

L'evento digitale #atuttovolume si terrà il prossimo lunedì, 6 luglio 2020 dalle ore 19:30 fino alle 21:30. Per potersi registrare gratuitamente, bisogna recarsi sul sito ufficiale dedicato proprio all'appuntamento organizzato da Vanity Fair e Xiaomi, dove troverete inoltre tutti i dettagli.

