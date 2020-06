Xiaomi Mi MIX 10 e MIUI 15: un nuovo leak ne svela l’identità

Di recente vi abbiamo parlato di un leak quasi troppo bello per essere vero su Xiaomi Mi MIX 4. Ma se invece si chiamasse Xiaomi Mi MIX 10? Se invece l'azienda avesse optato per questo cambio di nome dopo quasi due anni di distanza da Mi MIX 3? Mettendo da parte il concept Mi MIX Alpha, non sarebbe così strano che Xiaomi decidesse di metterlo in pari con la serie Xiaomi Mi 10. Lo stesso è avvenuto con Xiaomi Mi Note 10, arrivato in seguito a Xiaomi Mi Note 3, anch'esso dopo una pausa di 2 anni. Ma non finisce qua: e se la prossima declinazione della UI proprietaria si chiamasse MIUI 15 anziché MIUI 13?

MIUI 15 debutterà assieme a Xiaomi Mi MIX 10? Un nuovo leak avanza questa ipotesi

No, non stiamo dando i numeri della tombola. Sono le informazioni che traspaiono da presunte immagini inedite fatte trapelare in rete, in cui compaiono dei presunti stickers. In questi adesivi sono riportati proprio i nomi Xiaomi Mi MIX 10 e MIUI 15, riportati in alcuni di questi. Negli altri stickers sono presenti frasi di vario stampo: “Unreleased smart TV price“, “Internal financial report“, “User privacy data” e così via.

Di per sé questa non è certo una prova molto attendibile, dato che le prove contenute sono minime. Viene da ipotizzare che possano essere stickers appesi in giro per gli uffici privati di Xiaomi, in vista delle prossime novità. Qualcuno potrebbe aver ben pensato di immortalarli a tradimento e postarli in rete.

È altresì vero che si tratta di un leak facilmente falsificabile: basta un minimo di dimestichezza con l'editing grafico per crearli, stamparli ed affiggerli. Sarà vera l'esistenza di Xiaomi Mi MIX 10 e MIUI 15?

