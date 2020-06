OPPO Watch, fino dal suo arrivo in marzo, si è piazzato sul mercato come uno dei prodotti Android più validi disponibili. Ma il nuovo smartwatch del brand cinese non ha ancora alcune funzionalità che lo renderebbero definitivamente completo. Proprio per questo, OPPO ha rilasciato un aggiornamento che porta il supporto totale a WeChat, l'aggiunta di carte d'imbarco, card di accesso e biglietti per i trasporti urbani (in Cina).

OPPO Watch: supporto totale alla messaggistica di WeChat nell'ultimo aggiornamento

La release dell'aggiornamento con build A.38 dona ad OPPO Watch la possibilità di rispondere ai messaggi di WeChat direttamente sul dispositivo, senza usare lo smartphone, tramite l'input vocale Xunfei. Prima infatti, era possibile solo leggerne le notifiche. Questa funzione è disponibile solo con dispositivi Android 6.0 o superiori con l'applicazione Android Auto installata. Altra importante funzionalità è la possibilità di salvare le proprie carte d'imbarco, le carte di accesso ed i biglietti per i trasporti (ma questo per il momento solo in Cina).

Infine, l'aggiornamento per OPPO Watch porta 10 nuovi quadranti e la funzione di monitoraggio automatico per le attività di fitness. L'azienda inoltre, promette che entro la fine di giugno aggiungerà almeno 10 nuove applicazioni utili nello store del Watch.

Ricordiamo che gli aggiornamenti per il Watch sono disponibili solo tramite l'applicativo OPPO Health in versione 2.6.2 o successiva.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu