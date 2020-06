Xiaomi Air 2 SE: le nuovissime TWS del brand in sconto del 40%

Già da diversi anni Xiaomi si è inserita nel mercato degli auricolari TWS con prepotenza, sfornando prodotti al tempo stesso economici e competitivi. L'ultimo ritrovato del brand, in tal senso, sono le Xiaomi Air 2 SE, variante depotenziata delle apprezzatissime AirDots Pro che arrivano con un prezzo decisamente più basso a dispetto di poche rinunce.

Xiaomi Air 2 SE: le TWS di Xiaomi ad un prezzo molto invitante da GearBest

Grazie all'offerta targata GearBest, infatti, avrete la possibilità di acquistare le TWS Xiaomi Air 2 SE ad un prezzo davvero interessante: solo 27.7€ grazie all'offerta lampo che terminerà tra poco meno di una settimana.

Come abbiamo preannunciato, le Air 2 SE vanno incontro davvero a poche rinunce per il prezzo a cui sono proposte. Tra i punti di forza troverete senz'altro la durata della batteria, di circa 20 ore (considerando la ricarica in dock), la presenza del Bluetooth 5.0 e la ricarica rapida tramite Type-C che impiegherà circa 1 ora per fillare la batteria della dock station.

Per acquistarle al prezzo indicato – trattandosi di un flash sale – non dovrete far altro che cliccare sul box in basso senza la necessità di applicare codici sconto. Per poco meno di una settimana, dunque, avrete la possibilità di far vostre le Xiaomi Air 2 SE a soli 27.7€.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .