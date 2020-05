Xiaomi Urevo: la mini borsa a tracolla da viaggio è in sconto di 8€

All'interno dell'ecosistema di prodotti Xiaomi, diversi – ed anche tra i più amati – appartengono al mondo dei viaggi: tra trolley smart, borse e tracolle. In tal senso una delle featuring più interessanti dell'azienda cinese è quella con Urevo, in grado di offrire sempre prodotti freschi ed alla moda, ma al tempo stesso funzionali.

Lo Zaino Xiaomi Urevo è in offerta da GearBest

A questa descrizione risponde in pieno l'offerta odierna di GearBest: lo zaino a tracolla Xiaomi Urevo, nelle colorazioni Blu Koi e gialla, è infatti in grado di essere un ottimo alleato per gite e viaggi, capace di contenere tutti gli accessori di cui abbiamo bisogno: da powerbank a macchine fotografiche e tanto altro.

Come ogni prodotto proveniente dalla piattaforma Xiaomi YouPin, anche lo zaino Urevo è poi dotato di ottima fattura e materiali di primo livello. Troviamo infatti un rivestimento interno in spugna morbida ed uno strato esterno pensato appositamente per resistere alle intemperie, tra cui l'acqua.

Inoltre, vista la conformazione, la tracolla può essere sganciata e ciò fa sì che il prodotto diventi facilmente trasportabile come una semplice borsa. Come accennato, lo zaino Xiaomi Urevo, è disponibile in offerta, in flash sale, al prezzo di 30€.