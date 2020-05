Xiaomi 90 Points RunMi: arriva la maglia antibatterica per lo sport

Quest'oggi, la piattaforma di crowdfunding YouPin ha dato il benvenuto alla maglia antibatterica Xiaomi 90 Points RunMi, una soluzione economica e che consente di fare attività fisica e sport in tutta sicurezza, grazie al particolare processo produttivo.

Xiaomi 90 Points RunMi: la maglia antibatterica dedicata al fitness debutta su YouPin

La maglia antibatterica di Xiaomi 90 Points RunMi è realizzata con cuciture esterne, in modo da ridurre l'attrito nei punti di contatto, tramite un processo di tessitura migliorato, volto a migliorare l'elasticità del capo (e di conseguenza la comodità). Il tessuto è stato trattato con un procedimento antibatterico classificato come AA secondo gli standard internazionali. In parole povere, la nuova maglia blocca lo sviluppo dei batteri sulla superficie, aiuta a mantenere la pelle fresca e evita i cattivi odori. Insomma, si tratta di una soluzione pratica ed utile per tutti appassionati di fitness!

Questa novità del brand cinese è disponibile sulla piattaforma YouPin al prezzo di 69 yuan (circa 8.60€ al cambio) per la confezione di due pezzi, nelle colorazioni Gray, Blue e Red. Per chi si fosse perso qualche dettaglio sull'azienda partner 90 Points, qui e qui trovate alcuni prodotti della compagnia asiatica.

