La ricarica wireless tramite NFC potrebbe rivoluzionare gli smartphone

Quando si pensa agli smartphone contemporanei – specialmente parlando di modelli top – ormai ci sono delle caratteristiche divenute imprescindibili. E no, non parliamo dell'ultimo SoC di punta (ovvio…) ma del supporto alla ricarica wireless (anche inversa), feature che vede ormai una nutrita schiera di modelli, come nel caso degli ultimi device della serie Huawei P40 e Xiaomi Mi 10 Pro. Ed ora sembra che sia in dirittura d'arrivo una novità che potrebbe avere un impatto a dir poco rivoluzionario per il settore degli smartphone: la ricarica wireless attraverso il chip NFC una tecnologia sempre più presente(anche in questo caso, e richiesta a gran voce dagli utenti).

La ricarica wireless tramite NFC? Ecco di cosa si tratta e perché potrebbe essere rivoluzionaria per gli smartphone

La notizia arriva direttamente da NFC Forum, ossia l'associazione di aziende che promuove la standardizzazione e l'implementazione dell'NFC. Da pochissimo è stata annunciata l'approvazione di una nuova tecnologia di ricarica wireless che consente di ricaricare i dispositivi tramite il chip NFC equipaggiato. Ovviamente è bene frenare subito l'entusiasmo: non aspettatevi una ricarica ultra rapida, dato che allo stato attuale questo tipo di standard è in grado di offrire una velocità di 1W.

Com'è facile intuire, quindi, si tratta più di una soluzione dedicata ai dispositivi IoT che agli smartphone. Tuttavia è abbastanza semplice comprende le implicazioni che potrebbe avere questa novità per i produttori di telefoni, così come per gli stessi accessori. L'utilizzo del nuovo standard, infatti, permette di risparmiare lo spazio dedicato modulo di ricarica wireless, utilizzando direttamente il chip NFC. L'impatto in termini di costruzione e design è notevole, dato che rende i produttori più liberi di agire.

Ciò va visto sia in ottica futura (ovvero pensando agli smartphone), che da un punto di vista più “a breve termine”: il fatto che indossabili, accessori audio e piccoli gadget possano abbandonare la tecnologia di ricarica wireless in favore di un semplice chip NFC significa più spazio per altri componenti, ad esempio una batteria maggiorata.

