OnePlus aggiorna la Galleria ed aggiunge Google Lens

Giusto ieri parlavamo delle novità in arrivo per la OxygenOS, con OnePlus che ha svelato la roadmap per le settimane a venire. Queste riguardano anche la Galleria, con una feature che permetterà di aumentare la privacy tramite lettore d'impronte digitali. Nell'attesa che venga rilasciata, l'ultimo aggiornamento 3.11.2 porta con sé una maggiore integrazione con Google Lens.

Google Lens aggiunto all'interno della versione 3.11.2 della Galleria di OnePlus

Per chi non lo conoscesse, Google Lens è un tool di analisi delle immagini che permette di riconoscere gli oggetti al loro interno. Monumenti, opere d'arte, animali e piante, ma anche e-commerce, potendo reindirizzare ad un link d'acquisto per l'eventuale prodotto inquadrato. Dal 2018 anche OnePlus ha deciso di abbracciare il servizio di Google, via via introducendolo sui propri modelli in catalogo.

Con l'aggiornamento della Galleria, il team OxygenOS ha aggiunto una scorciatoia che fa sì che, una volta cliccata, si venga reindirizzata direttamente nell'app dedicata. Il funzionamento rimane lo stesso, ma almeno non sarà più necessario passare per il menu “Condividi”, dovendo da qui selezionare Lens.

Vi ricordiamo che, da un po' di tempo a questa parte, l'app Galleria di OnePlus è disponibile direttamente sul Google Play Store.

