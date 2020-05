Non usate questo sfondo: vi farà crashare lo smartphone!

La notizia di oggi ha qualcosa di a dir poco strano: avreste mai pensato che uno sfondo potesse far crashare uno smartphone? A quanto pare si tratta di un'eventualità verosimile, come dimostrano le segnalazioni che si stanno susseguendo in queste ore. Una specifica immagine starebbe dando grattacapi a numerosi possessori di smartphone Android, ritrovatosi con un telefono praticamente inutilizzabile dopo averla impostata come wallpaper. Ma com'è possibile che accada ciò?

Numerose segnalazioni mostrano come questo wallpaper riesca a “rompere” gli smartphone

Questa storia non può non riportarci alla mente il famigerato carattere indiano che mandava in bootloop i dispositivi Apple. Circostanza che si è nuovamente verificata a mesi di distanza, in quel caso con un link che mandava in crash i prodotto iOS. Se si parla di wallpaper e sfondi, anche in questo caso non si tratta di un qualcosa di inedito. A fine 2019 spuntò fuori un'immagine che era in grado di far impazzire gli smartphone Xiaomi.

Fatto sta che l'immagine incriminata di cui vi parliamo oggi la potete vedere qua sopra e apparentemente non presenta nulla di nocivo. Anzi, si tratta pure di un sfondo molto suggestivo: una foto di un paesaggio naturale che ben miscela un bosco, un lago con un'isola al suo centro e le montagne sullo sfondo. Il tutto illuminato da una luce che proviene da dietro le nuvole, ricreando un mix cromatico molto appagante alla vista. Detto questo, non installatelo sul vostro smartphone. Per quanto strano possa sembrare, farlo significa mettere a repentaglio il proprio telefono.

When I tried to upload the original image (left) to Weibo, I found that its color to change (right). At this time, the image became harmless, but when uploaded to twitter, the original image still does not change color, still harmful. So I suspect it may be related to color gamut pic.twitter.com/0A1PlUqlpv — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Secondo alcuni test condotti in rete, il problema è ricollegabile a come Android gestisce il gamut del colore. Caricando l'immagine originale non compressa su Weibo, il social asiatico rielabora alcuni parametri, restituendo un risultato visivo differente e soprattutto un'immagine che non è più in grado di far crashare i telefoni. Questo non avviene, invece, su Twitter: in questo caso la foto non viene alterata, risultando dannosa per i terminali su cui viene impostata come sfondo. Scavando più a fondo, si è scoperto che la causa è da ricercare nella libreria API grafica Google Skia. L'immagine originale ha come profilo colore quello di questa libreria: convertendolo in sRGB il problema sparisce.

I found the cause in the Korean tech community.

It looks like a ‘Google Skia' color profile issue.

(P1) Gimp

(P2) S10 default gallery app

(L. Google Skia, R. sRGB) source : https://t.co/cQmsRXGBF9 pic.twitter.com/V9g6lThBxU — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) May 31, 2020

Fatto sta che, allo stato attuale, una delle conseguenze di usare questo sfondo è questa:

It’s even worse on pixel, it bricks your phone entirely even on safe mode pic.twitter.com/kjZtvrVClH — Hideika! (@HideikaYT) May 31, 2020

Il problema colpirebbe in particolar modo gli smartphone Samsung, ma questa testimonianza proviene da un possessore di Google Pixel, per esempio. Pertanto vi sconsigliamo altamente di farlo, nel caso aveste un altro brand apparentemente escluso dalla problematica.

What the hell bro , It is frozen How to get back to normal ?#GalaxyS20Ultra 😢😟😳😳 pic.twitter.com/GZfCfPY7vO — Learning 2.1 (@vamsiexplores) May 31, 2020

Il rischio è quello di praticamente brickare il telefono, con alcuni utenti che non stanno riuscendo nemmeno ad entrare in modalità Safe per ripristinarlo. L'unico brand che non sembrerebbe rientrare fra quelli potenzialmente a rischio è Apple, pertanto è lecito pensare che sia un problema di codice relativo ad Android.

