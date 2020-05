Huawei P40 Lite si aggiorna alla EMUI 10.0.1.167, ecco le novità

Da qualche tempo, ormai, ancor prima dell'uscita di tutta la famiglia P40, è stato lanciato sul mercato Huawei P40 Lite. Questo dispositivo, infatti, ha anticipato la serie, presentando un design completamente diverso rispetto a quest'ultima. Nonostante ciò, comunque, ha saputo catturare l'interesse del pubblico, grazie ad un buon rapporto qualità-prezzo. Al momento, poi, sembra che questo dispositivo sia seguito anche abbastanza bene dal brand, ricevendo spesso nuovi aggiornamenti. Motivo per cui, dunque, andiamo ad analizzare proprio l'ultimo di questi update.

P40 Lite riceve le patch di sicurezza di Aprile 2020

Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, Huawei P40 Lite sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software. Oltre ad introdurre, quindi, le patch di sicurezza di Android di aprile 2020, sono state implementate alcune novità. Con questo update, dunque, arriva la EMUI 10.0.1.167 che, sotto certi aspetti, va a migliore alcune funzioni legate alla multimedialità. All'interno del changelog completo, infatti, si parla proprio di un upgrade nella riproduzione di video.

Con questo nuovo pacchetto, del peso di circa 389MB, sono stati apportati anche alcuni miglioramenti al sistema, in particolar modo quelli relativi alla stabilità dello smartphone. Molto probabilmente, quindi, Huawei ha cercato di sistemare qualche piccolo bug, rendendo questo P40 Lite ancora più affidabile. Questo aggiornamento, comunque, dovrebbe arrivare nelle prossime ore anche in Italia, via OTA. Nel caso in cui foste ansiosi di scaricare l'upgrade, potreste recarvi nelle Impostazioni, su Sistema, e ricercare manualmente l'aggiornamento.

