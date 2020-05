Honor è pronta a lanciare in Italia il primo laptop della serie MagicBook, l'Honor MagicBook 14. Il nuovo notebook dell'azienda cinese rappresenta un ulteriore passo verso la crescita, entrando in un segmento tecnologico molto importante. La data di vendita è fissata per il prossimo 26 maggio 2020.

Honor MagicBook 14: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo MagicBook 14 è un dispositivo che si dimostra compatto e con un occhio al design, grazie ai bordi azzurro brillante smussati, che gli donano un profilo molto particolare. È equipaggiato un SoC della gamma AMD Ryzen ed un display FullView da 14 pollici. Inoltre, è integrata la funzione MagicLink 2.0, con cui è possibile collegare il proprio smartphone Huawei ed Honor al laptop e condividerne lo schermo.

Honor MagicBook 14 – Scheda Tecnica

Display FullView IPS da 14″ Full HD (1920 x 1080 pixel);

(1920 x 1080 pixel); dimensioni di 322.5 x 214.8 x 15.9 mm per 1.38 kg ;

per ; processore AMD Ryzen 5 3500U ;

; GPU Radeon Vega 8 ;

; 8 GB RAM DDR4 Dual-Channel ;

; 256 GB SSD PCle NVME ;

; pulsante di accensione con impronta digitale ;

; webcam pop-up ;

; porte presenti: jack audio 3.5 mm , USB Type-C x 1 (supporta ricarica e trasferimento dati), USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, HDMI x 1;

, x 1 (supporta ricarica e trasferimento dati), x 1, x 1, x 1; Bluetooth 5.0 , compatibile con Bluetooth 4.2 , 2.1 + EDR ;

, compatibile con , ; batteria da 56 Wh , alimentatore Type-C da 65 W ;

, alimentatore da ; sistema operativo Windows 10 ;

; funzione MagicLink 2.0.

Prezzi e Disponibilità

Il nuovo MagicBook 14 sarà disponibile da lunedì 26 maggio 2020 sul sito ufficiale Honor ad un prezzo di 599.90 € e nelle colorazioni Mystic Silver e Space Gray. Inoltre, per tutti gli utenti che acquisteranno il notebook, vi sarà una prova gratuita di un mese a Microsoft 365 Personal.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu