Xiaomi Mijia Night Lamp 2 si rinnova e diventa smart

Stamattina è stata una vera e propria festa per i fan cinesi di Xiaomi. Tra le nuove cuffie Mi Air 2S, le IP Camera 2K, Redmi Band e i tanti altri prodotti annunciati, avranno di certo parecchio da sbizzarrirsi. Nel frattempo, tra le novità del brand vi segnaliamo anche il debutto della versione rinnovata di Xiaomi Mijia Night Lamp 2, stavolta con il supporto alla connettività Bluetooth.

Xiaomi Mijia Night Lamp 2: nuova versione, stavolta con il supporto al Bluetooth

La Xiaomi Mijia Night Lamp 2 Bluetooth ora permette il collegamento agli altri prodotti smart della compagnia cinese, un'aggiunta gradita visto che non va ad impattare in modo negativo sul prezzo di vendita. Il resto delle caratteristiche resta invariato, fatta eccezione per il sostegno magnetico, il quale è stato migliorato per permettere che il corpo del dispositivo sia fissato in modo ancora più saldo.

Inoltre è possibile fare affidamento due livelli di luminosità: basterà un semplice tocco per accendere una luce fioca mentre con il secondo si potrà beneficiare di una migliora illuminazione. La nuova Mijia Night Lamp 2 Bluetooth supporta il rilevamento dei movimenti fino a 7 metri di distanza, con un angolo di 120°, e si spegne automaticamente dopo 15 secondi.

Il dispositivo sarà in vendita tramite YouPin a partire dal 9 Aprile, al prezzo di 59 yuan (circa 7€ al cambio attuale), con uno scarto davvero minimo rispetto ai 46 yuan (6€ circa) del modello sprovvisto di Bluetooth.

