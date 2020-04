Xiaomi Mi Box S: ritorna l’aggiornamento ad Android 9 Pie Stabile

Dopo il primo avvistamento di qualche tempo fa, Android 9 Pie ritorna a bordo dello Xiaomi Mi Box S in versione stabile. La prima release non è stata di certo un successo a causa di molteplici bug riportati da numerosi utenti. Tra questi vi erano problemi con i comandi vocali, con la Chromecast e perfino con il Bluetooth e la riproduzione di video in 4K. Questa volta l'azienda cinese ha dato nuovamente il via al rilascio del major update, andando ad introdurre tutta una serie di fix.

Xiaomi Mi Box S si aggiorna nuovamente ad Android 9 Pie Stabile

Secondo quanto riportato, dopo la bellezza di tre beta aggiuntive finalmente è cominciato il rilascio di Android 9 Pie Stabile per Xiaomi Mi Box S, che al momento sembra destinato solo ad un numero limitato di unità. L'aggiornamento porta il firmware alla versione R2604 e oltre ad introdurre la nuova versione di Android, porta con sé numerose correzioni.

Bug Fix Chromecast non funziona Errore di decodifica H264 L'audio Bluetooth non è sincronizzato con il video Compatibilità HDMI Suono pop quando STB è in modalità standby GBoard non funziona quando si collega una tastiera esterna



Secondo quanto si legge dal changelog in alto – riportato anche nell'immagine – l'aggiornamento va a correggere la gran parte dei problemi riscontrati in precedenza. L'update per Xiaomi Mi Box S arriva con un peso da 654 MB e dovrebbe essere in fase di roll out. Per amor di precisione, alcuni utenti su Reddit riportano che l'errore di decodifica H264 è ancora presente, anche se sembra trattarsi di un fenomeno limitato.

