Xiaomi Mi Box S si aggiorna ad Android 9 Pie stabile

La Xiaomi Mi Box S, che abbiamo recensito qualche tempo fa, rappresenta tutt'ora una delle più valide ed economiche soluzioni nel campo Android TV. E, con gli aggiornamenti, il prodotto migliora sempre più.

Aggiornamento 08/01: dopo alcuni mesi di attesa, ecco che la compagnia cinese ha dato il via al rilascio di Android 9 Pie in versione stabile. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mi Box S: con l'aggiornamento ad Android 9 Pie arriva Amazon Prime Video

Già con lo scorso aggiornamento, la Xiaomi Mi Box S era migliorata parecchio per quanto riguarda i problemi di disconnessione saltuari e la compatibilità con Netflix. In questi giorni, è iniziata a circolare una beta del firmware che porta tantissime ed attese novità alla vostra Xiaomi Box.

Innanzitutto, l'aggiornamento porta Android alla versione 9 Pie sulla Mi Box, nonché maggiore compatibilità con i dispositivi USB collegati. Non manca una nuova interfaccia per il menù delle Impostazioni e dei Volumi.

Altra novità super gradita ai possessori di Mi Box S è la piena compatibilità con Amazon Prime Video. Finalmente, infatti, gli utenti del servizio di streaming fornito da Amazon potranno usufruire dello stesso tramite la loro Android Tv. Al momento l'aggiornamento è disponibile esclusivamente in versione beta e solo per un numero limitato di utenti. Inoltre mancano ancora dettagli su quanto queste novità saranno disponibili per tutti.

Android 9 Pie stabile in roll out | Aggiornamento

Dopo la fase di beta test, ecco che Android 9 Pie arriva finalmente a bordo della Xiaomi Mi Box S in versione stabile, tramite un aggiornamento OTA del peso di circa 600 MB.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!