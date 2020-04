Realme 3 / 3i: arriva Android 10 con la Realme UI

Nella strada che sta portando Realme a discostarsi in maniera più evidente da OPPO, la Realme UI sta progressivamente sostituendo la ColorOS. L'interfaccia personalizzata dal sub-brand non è una vera e propria rivoluzione, ma si avvicina sotto certi aspetti ad un'esperienza più stock di Android. Si parla già di come sarà fatta la seconda declinazione, la UI proprietaria sta arrivando su un po' tutti i modelli dell'azienda. La roadmap ufficiale parla chiaro, anche se non tutti i modelli avranno questo upgrade software. Fra quelli compatibili, comunque, figurano sia Realme 3 che Realme 3i, per i quali è stato da poco rilasciato il relativo aggiornamento.

Era inizio marzo quando la Realme UI arrivava sul modello Pro della serie 3. Nel caso di Realme 3 e 3i l'aggiornamento consiste nella build RMX1821EX_11.C.09 ed ha un peso comunque contenuto di circa 213 MB. Specialmente se si considera che questo update porta anche l'esperienza di Android 10 sui due terminali coinvolti.

Clicca qui per il changelog completo Ecco il changelog completo: Interfaccia Aggiornata la UI alla realme UI

Nuovo Real Design: effetti visivi più belli e funzionamento più efficiente. Smart Sidebar Interfaccia utente ottimizzata e migliorate le operazioni ad una mano.

Smart Sidebar ottimizzata: rimpiazzato File Console con File Manager; rimossi OSIE Visual Effect e No Notification Alerts.

Trascina un'app fuori dalla Smart Sidebar per aprirla in modalità Split-screen.

Aggiunte due nuovi funzioni: “Assistive Ball Opacity” e “Hide Assistive Ball on Fullscreen App”.

Ottimizzata la funzione Floating Window per più app.

Aggiunte Bubbles: una bolla viene visualizata quando si apre un'app nella finestra flottante dalla Smart Sidebar. Clicca sulla bolla per chiudere o aprire l'app. Screenshot Ottimizzata la gesture 3-Finger Screenshot: usa 3 dita per toccare e tenere premuto lo schermo, fai uno swipe per fare uno screenshot della porzione selezionata dello schermo. Fai uno swipe verso l'esterno per fare uno screenshot lungo.

Aggiunte impostazioni di screenshot: puoi regolare la posizione della finestra flottante di anteprima dello screenshot ed il suono dello screenshot.

Ottimizzata la finestra flottante di anteprima dello screenshot: dopo aver fatto uno screenshot, trascinalo verso l'alto e rilascia per condividerlo, o trascina verso il basso per fare uno screenshot lungo. Navigation Gestures 3.0 Ottimizzate le gestures: tutte supportate in modalità landscape. Sistema Aggiunta Focus Mode: minimizza le distrazioni esterne quando state studiando o lavorando.

Aggiunta nuova animazione di ricarica.

Ottimizzata l'interfaccia dei Quick Settings per facilitare le operazioni ad una mano.

Aggiunta la funzione di pausa per la registrazione dello schermo.

Aggiunta una finestra flottante ed impostazioni per la registrazione dello schermo.

Nuovi suoni aggiunti per la cancellazione dei file, tasti della calcolatrice e bussola.

Ottimizzate le suonerie di sistema.

Aggiunto il prompt flottante TalkBack in Accessibilità.

Nuova funzione di gestione delle attività recenti: puoi visualizzare la memoria delle attività recenti e delle app bloccate. Giochi Ottimizzata l'interazione visiva di Game Space.

Ottimizzata l'animazione di ricarica di Game Space. Homescreen Aggiunti nuovi sfondi artistici.

Aggiunta opzione per aprire Global Search o il pannello notifiche con uno swipe verso il basso.

Aggiunta opzione per personalizzare dimensione, forma e stile delle icone.

Ottimizzata la grafica dello sblocco con password per facilitare le operazioni ad una mano.

Supporto per gli sfondi animati nella lockscreen.

Aggiunta una Modalità Semplice per la home, con fonti ed icone più larghe ed un layout più chiaro. Sicurezza Generatore di indirizzi MAC casuali: quando il tuo telefono si connette ad un sistema Wi-Fi viene generato un indirizzo MAC casuale per evitare pubblicità mirate e proteggere la tua privacy. Strumenti In Quick Settings o Smart Sidebar, puoi aprire la Calcolatrice nella finestra flottante.

Aggiunta la funzione di taglio nelle Registrazioni.

Aggiunta la suoneria dinamica in Meteo, adattandosi automaticamente al meteo in quel momento.

Aggiunte animazioni adattive in Meteo. Fotocamera Ottimizzata l'interfaccia per una migliore esperienza utente.

Ottimizzata interfaccia e suoni in Timer. Foto Ottimizzata l'interfaccia Album UI con una struttura più chiara delle anteprime.

Aggiunta Album Recommendation, riconoscendo più di 80 differenti scene. Comunicazione realme Share adesso supporta la condivisione files con i dispositivi OPPO, Vivo e Xiaomi.

Ottimizzata l'interfaccia Contatti per un'esperienza più efficiente. Impostazioni Impostazioni di Ricerca adesso contiene la cronologia di ricerca.

