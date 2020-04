Huawei: un brevetto svela un nuovo Smart Speaker

Siamo sempre a caccia di nuove informazioni circa le più importanti aziende del settore mobile, anche quando si tratta di accessori. Alcuni brand, infatti, solo molto attivi in tale settore e propongono spesso soluzioni accattivanti. Tra questi trova spazio anche Huawei, che in questi ultimi anni si è dedicata anche alla produzione di cuffie, smartwatch e tanto altro. Dall'ultimo brevetto rilasciato, dunque, sembra che sia in cantiere anche un nuovo smart speaker.

Huawei mostra il design del proprio speaker

Dando un'occhiata ai documenti trapelati in rete, sembra che lo speaker di Huawei presenti una forma ovale. Questa superficie, poi, sarebbe leggermente rialzata verso l'alto lungo l'asse centrale. Vediamo chiaramente come tale prodotto rispecchi la struttura di tanti altri prodotti concorrenti, mostrando lungo il frame laterale tutti i tasti principali. Troviamo, dunque, il tasto di accensione/spegnimento, così come i tasti del volume e quello dedicato alla connessione con il Bluetooth.

Huawei Mate XS è ben costruito, ma sperate di non doverlo riparare

Sulla parte sinistra potrebbe risiedere l'ingresso USB Type-C, così come lo slot per microSD. Ovviamente, trattandosi di uno smart speaker, questo accessorio sarà dotato anche del supporto all'assistente vocale Celia. Non sappiamo ancora, però, se tale prodotto verrà poi effettivamente immesso sul mercato, dato che tale progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali.

