Huawei P40 Lite: ecco il video del primo teardown

Come spesso capita, gli smartphone vengono sottoposti quasi subito ad un primo teardown dopo essere stati commercializzati. Vi sono, infatti, alcuni team specializzati che si occupano di questo aspetto. Non è una sorte che tocca, però, solo i device di fascia alta. Tanto che anche Huawei P40 Lite è finito tra le mani di un gruppo di appassionati, che ha voluto vedere più da vicino come fosse stato assemblato al suo interno.

P40 Lite non sembra così tanto semplice da riparare

Dando un'occhiata al video del primo teardown di Huawei P40 Lite, vediamo come questo smartphone non sia poi così semplice da riparare. Nelle immagini, infatti, viene mostrata tutta la procedura di smontaggio del prodotto, che passo passo ne rivela ogni componente interna. Si parte, quindi, dalla scocca posteriore, per arrivare poi fino al display. Proprio in merito a quest'ultimo, sembra che non sia così semplice estrarlo per, eventualmente, procedere ad una riparazione.

Nonostante tutto, pare che lo smartphone sia ben costruito al suo interno. Dal teardown vediamo in dettaglio anche tutto il comparto fotografico, costituito dai quattro sensori principali posti sul retro. Prima di tutto, però, trova spazio la batteria da 4.200 mAh.

