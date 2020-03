La compagnia di Lei Jun ha lanciato la nuova lampada da scrivania Xiaomi Mijia Lite, prodotto caratterizzato dal solito design minimal ed efficace, che punta forte sul risparmio. E ovviamente non poteva mancare sullo store Banggood, con un codice sconto dedicato.

Xiaomi Mijia Lite: la lampada da scrivania debutta in sconto su Banggood | Coupon

La nuova lampada da scrivania di Xiaomi è realizzata in ABS ed è in grado di offrire un'intensità fino a 1200 lumen (con una temperatura di 4000° K), regolabile su tre livelli con una pressione del pulsante presente sulla base. Il braccio della lampada Xiaomi Mijia Lite è orientabile fino ad un angolo di 218° ed è in grado di ruotare fino a 180°; il dispositivo non è dotato di una batteria integrata ma necessita di essere alimentato tramite presa elettrica.

Xiaomi Mijia Lite è disponibile all'acquisto su Banggood, in sconto grazie al Coupon dedicato (lo trovate nel box in basso).

