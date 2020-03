Huawei P Smart Z: roll-out in Italia per Android 10 e EMUI 10

Come previsto dalla roadmap ufficiale, Huawei P Smart Z sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 10. L'update è stato fatto partire anche in Italia, con l'update alla più recente EMUI 10. Lo smartphone si affianca così al “collega” Huawei P Smart 2019, il quale ha già iniziato a ricevere lo stesso aggiornamento alla fine dello scorso anno.

L'aggiornamento ad Android 10 e EMUI 10 arriva anche su Huawei P Smart Z

L'aggiornamento disponibile in Italia riguarda il modello no brand di P Smart Z, con la build EMUI 10.0.0.182 (C431E8R1P2) dal peso di 3.4 GB. Come abbiamo già imparato con le precedenti release della EMUI 10, le novità partono dal redesign della interfaccia utente, fra nuovi colori ed animazioni più fluide, ma non manca anche l'introduzione del Tema Scuro.

