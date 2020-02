Recensione SOLOVE N2-S: scaldamani, powerbank e torcia a 20€!

Xiaomi ci ha abituato nell'ultimo periodo a svariati prodotti smart in grado di aiutarci contro il freddo. Tra questi troviamo il giubbotto di 90Fun e lo smanicato di Cotton Smith che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane.

Quest'oggi vi proponiamo una breve ma interessante recensione del SOLOVE N2-S, uno scaldamani che funziona anche come powerbank da 4000 mAh e come torcia.

Recensione SOLOVE N2-S: il 3 in 1 contro il freddo che ricarica anche lo smartphone

Confezione

La confezione dello scaldamani è molto semplice ed include il dispositivo e un cavetto per la ricarica (manca la presa da muro) oltre ad un manuale di istruzioni in lingua cinese.

Costruzione e materiali

1 di 2

Il dispositivo è realizzato in plastica con una lavorazione gommata che consente di mantenere un buon grip in fase di utilizzo. Il peso è di 130 grammi mentre le dimensioni sono di 98 x 66 x 33.8mm La parte frontale include il tasto di accensione e tre LED di stato di cui parleremo a breve.

La “cupolina” funge da torcia ed è rimovibile: al di sotto di esso è situata la porta USB Type-C per la ricarica o la Type-B classica per poter ricaricare dispositivi esterni.

Funzionamento

Il pulsante consente di impostare le differenti modalità di utilizzo del dispositivo:

Una pressione prolungata accenderà il dispositivo illuminando il primo LED bianco. Mantenendo la pressione esso si colorerà di rosa.

Una seconda pressione prolungata attiverà la seconda modalità di riscaldamento;

La terza pressione attiverà la modalità di riscaldamento più forte che arriva fino a 55°;

Il doppio click consente di spegnere rapidamente il dispositivo;

Il click semplice attiverà la torcia qualora fosse inserita nell'apposita presa.

I tempi di ricarica da 0 a 100% sono di circa 3 ore mentre i tempi di utilizzo sono:

40 minuti al livello massimo;

25 minuti al livello intermedio;

20 minuti al livello minimo-

Parliamo dunque di una durata di circa 1.25 ore sfruttando il livello massimo disponibile per la carica rimanente. Se invece voleste utilizzare il livello minimo tale stima si allunga sulle 2/3 ore.

Per verificare la carica rimanente del dispositivo è sufficiente osservare i LED che si illumineranno da rosa a rosso quando la batteria è insufficiente a garantire il funzionamento del relativo livello di riscaldamento.

La sicurezza è garantita da un chip di controllo termico che modifica automaticamente la temperatura di utilizzo affinchè non ecceda mai il limite di 55°.

Prezzo e conclusioni

Il SOLOVE N2-S è un dispositivo versatile, economico e funzionale che consente a circa 20€, spedizione inclusa, di poter usufruire di un valido scaldamani che all'occorrenza si trasforma in una powerbank da 4000 mAh o in una torcia soffusa da utilizzare di notte o per truccarsi.