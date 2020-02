Huawei P40 Lite aka Huawei Y7 aka Enjoy 10 svelato in questi render

Secondo quanto trapelato in precedenza, Huawei P40 Lite sarebbe dovuta essere la versione nostrana del già esistente Huawei Nova 6. Ma le ultime indiscrezioni, sempre da parte di Teme, vanno in un'altra direzione. L'ultima immagine render postata su Twitter ci dice un'altra cosa, ovvero che lo smartphone potrebbe arrivare sotto un'altra forma.

Questo sarà Huawei P40 Lite e non solo, come da “tradizione” Huawei

P40 Lite E aka Y7p aka Enjoy 10 pic.twitter.com/Gr0MBbH2YU — Teme (特米) (@RODENT950) February 5, 2020

In realtà, quello che vediamo nell'immagine dovrebbe essere Huawei P40 Lite E, ovvero una variante inferiore del modello base. Anche perché lo smartphone ritratto appare in una veste inferiore al precedente Huawei P30 Lite, con soltanto una dual camera posteriore. Viene specificato anche che P40 Lite arriverà in altre due vesti equivalenti, sotto forma di Huawei Y7 P (Pro? Prime? Plus) e Huawei Enjoy 10. È pratica ormai diffusa da tempo da parte di Huawei ed Honor, quella di lanciare lo stesso smartphone sotto diversi nomi a seconda della regione di commercializzazione.

