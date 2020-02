Black Shark 3 mostra il suo display con campionamento touch a 270 Hz

Dopo la conferma della data di presentazione di Black Shark 3 – il prossimo smartphone da gaming del brand cinese, in arrivo il 3 Marzo – ecco fare capolino una prima immagine dal vivo che ci svela il pannello frontale del top di gamma. Inoltre l'azienda conferma anche un'ennesima novità che alza il tiro rispetto al suo predecessore.

Black Shark 3: ecco com'è fatto il pannello frontale del flagship da gaming

Secondo quanto riportato dal brand tramite un teaser ufficiale (ripreso anche da Lu Weibing di Redmi, lo vedete in alto), Black Shark 3 supererà il livello di frequenza di campionamento del tocco del suo precedessore. Black Shark 2 ha introdotto una frequenza a 240 Hz, caratteristica ripresa anche da vari flagship lanciati nel corso degli ultimi mesi. Per questo motivo la casa cinese ha deciso di alzare il tiro, proponendo un pannello con una frequenza di campionamento del tocco a 270 Hz. Allo stesso tempo l'algoritmo dedicato al touch è stato migliorato, riducendo la latenza del tocco con un singolo dito a 24 ms e 28 ms con più dita contemporaneamente.

Per quanto riguarda l'immagine del pannello pubblicata sui social cinesi, in altro potete vedere un confronto tra il nuovo Black Shark 3 e iPhone 11 Pro. Lo scatto ci permette di dare un'occhiata al pannello frontale dello smartphone da gaming, il quale sembra adottare un pannello tutto schermo con una cornice superiore per la selfie camera. Insomma, sembra che il flagship non prenderà la strada di iQOO 3 (dotato di un pannello con un foto per la fotocamera) preferendo uno stile più vicino a quello dei precedenti capitoli della gamma.

Curiosi di saperne di più su Black Shark 3? Allora qui trovate una panoramica di tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali rilasciate fino a questo momento.

