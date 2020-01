MIUI 11.2: tutte le novità in arrivo da Xiaomi

Molti di voi potrebbero non aver ancora ricevuto la MIUI 11 sul proprio smartphone, ma il team software Xiaomi sta già lavorando alle prossime novità. Nel mentre la MIUI 11.1 inizia a farsi strada su alcuni modelli, sono già in fase di lavorazione le novità che dovremmo vedere introdotte con la MIUI 11.2. Durante questo 2020 si è già iniziato parlare di MIUI 12, ma nell'attesa di annunci più concreti, vediamo quali saranno le nuove funzionalità nella versione 11.2.

Ecco a quali novità sta lavorando il team MIUI per la prossima release

Meteo

Si parte da migliorie per l'app Meteo di default, migliorata sia nell'estetica che nelle funzionalità. Innanzitutto lo sfondo bianco è stato sostituito da un wallpaper più in linea con la tipologia di app. È stata migliorata anche la modalità di visualizzazione multi-città, oltre ad aver esteso le previsioni del meteo da 5 giorni a 15 giorni.

Animazioni

Se si parla di gestures full screen, in questa clip è possibile notare l'aggiunta della barra in basso in stile Android 10. Un'aggiunta che potrà comunque essere disabilitata tramite un apposito menu nelle impostazioni. Inoltre, sono state ottimizzate anche le animazioni per l'apertura delle app.

Batteria

Concludiamo con un piccolo dettaglio riguardante la batteria, più nello specifico il cambiamento di stile della notifica di avviso del calo sotto al 20% di carica residua.

