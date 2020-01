Huawei e Honor confermano: in arrivo smartphone 5G da 150€

A seguito della presentazione della serie V30, su Honor sono piovute le critiche su una politica dei prezzi sempre meno competitiva. Volente o nolente, il 5G è uno dei motivi per il quale i produttori di smartphone stanno giocando al rialzo, visti i costi maggiorati per l'aggiunta dell'hardware necessario. Ciò non significa, però, che le cose non si aggiusteranno con il passare del tempo. Già a partire dal 2020 vedremo il 5G farsi strada nelle fasce low-cost del mercato, anche grazie proprio ad Honor.

Aggiornamento 17/01: anche la controparte di Huawei ha voluto dire la propria sulla volontà di portare il 5G anche sugli smartphone meno costosi. Trovate i dettagli a fine articolo.

La corsa al 5G verrà portata avanti da Honor, per tutte le tasche

Lo ha dichiarato lo stesso CEO George Zhao: dopo Honor V30, il 5G verrà espanso anche nei segmenti non premium. Nel mentre la serie V30 si attesta sui 3000/4500 yuan (380/580€), i prossimi smartphone 5G punteranno alle fasce da 2000 yuan (250€), 1500 yuan (190€) fino a soltanto 1000 yuan (130€). Fra l'altro, per quanto costoso possa apparire, ricordiamo che Honor V30 5G è ad oggi lo smartphone 5G meno costoso in circolazione. Il 2020 sarà senz'altro un'annata interessante per quanto riguarda la competizione in ambito smartphone. Il 5G inizierà la sua vera diffusione, sperando che gli operatori agiscano di conseguenza, installando una vera e propria infrastruttura.

Aggiornamento 17/01

Il presidente Huawei per la linea di prodotti 5G, Yang Chaobin, ha espresso la propria opinione in merito. Per egli sarà la fine del 2020, se non l'inizio del 2021, il periodo in cui vedremo i primi smartphone 5G attorno ai 150$. Per il momento ciò è accaduto unicamente nella fascia alta, fra Nova 6, Mate 30, Mate 20 X e Mate X. Ciò nonostante, l'azienda ha chiuso il 2016 con quasi 7 milioni di dispositivi 5G venduti in madrepatria (su un complessivo di circa 230 milioni). Fra l'altro, anche Xiaomi ha confermato che il 5G a 150$ si farà, ma soltanto dal 2021 in poi.

