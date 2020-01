Huawei FreeBuds 3 si tingono di rosso per San Valentino

San Valentino è alle porte. Siete alla ricerca di un regalo per la vostra lei o per il vostro lui, ma volete evitare di cadere nei soliti cliché? Se avete bisogno di idee uniche e originali per la vostra dolce metà, Huawei può essere la vostra arma segreta, con le nuove offerte dedicate a tutti gli innamorati e le cuffie TWS Huawei FreeBuds 3 nell'esclusiva colorazione rossa.

Per San Valentino 2020 arriva la nuova colorazione rossa per Huawei FreeBuds 3 ed uno sconto su Huawei Watch GT 2

Dal 24 Gennaio al 16 Febbraio, il colosso cinese propone le nuove offerte di San Valentino nei punti vendita aderenti all'iniziativa, nell'Experience Store di Milano e online. Per quanto riguarda le Huawei FreeBuds 3 – le ultime cuffie TWS del brand, qui trovate la nostra recensione – queste si tingono di rosso per l'occasione e saranno disponibili all'acquisto a 159€ (invece di 179€). Ciliegina sulla torta, se oltre al vostro partner volete pensare anche a voi e regalarvi le FreeBuds 3, il secondo paio è acquistabile al prezzo vantaggioso di 99.90€.

Per questo San Valentino, Huawei ha pensato anche agli appassionati dello sport con una promozione dedicata a Huawei Watch GT 2 da 46 mm (disponibile nelle colorazioni Mate Black e Titanium Gray). Lo smartwatch ora è disponibile con uno sconto di 30€; inoltre, acquistando insieme la versione da 46 mm e quella da 42 mm, con solo 1€ in più si riceverà anche la Huawei Band 2 Pro.

Infine, le promo per la festa degli innamorati continuano con Huawei Video. Dal 6 Febbraio, coloro che noleggeranno un film sulla piattaforma streaming del brand – che offre un'amplia selezione di contenuti, tra cui i film d'amore che hanno fatto la storia del cinema (come Her, Love Secrets o Jules and Jim) – riceveranno in omaggio un secondo contenuto, da fruire sempre comodamente dal divano di casa oppure on the go.

