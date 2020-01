La bici elettrica Ziyoujiguang T18 è in sconto su eBay con spedizione da Italia

La bici elettrica Ziyoujiguang T18 è la soluzione pieghevole e compatta adatta a tutte le esigenze, caratterizzata da un look “aggressivo” ed urbano. Se cercate un'e-bike affidabile e conveniente, allora questo potrebbe essere il prodotto che va al caso vostro.

Ziyoujiguang T18: la bici elettrica è disponibile su eBay (con spedizione dall'Italia)

La bici elettrica Ziyoujiguang T18 monta ruote da 12″, presenta un telaio in alluminio 6061, pesa circa 17 kg ed è in grado di raggiungere i 25 km/h. Insomma, si tratta di una e-bike versatile e dal look davvero niente male! Siete interessati a saperne di più sulla bici elettrica Ziyoujiguang T18? Allora date un'occhiata alla nostra recensione completa, mentre in basso trovate il link all'acquisto da eBay, con spedizione dall'Italia.

Articolo sponsorizzato.

