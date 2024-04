I migliori controller iOS per giocare a Delta su iPhone

Con l’arrivo della prima app emulatore anche su iOS, i possessori di iPhone hanno potuto finalmente riscoprire il retro-gaming anche sui propri smartphone. Purtroppo, i controlli touch, nonostante siano realizzati in modo ineccepibile su Delta, possono risultare piuttosto scomodi per lunghe sessioni di gioco: per questo motivo abbiamo pensato per voi ad una guida all’acquisto ai migliori controller compatibili con gli smartphone di Apple.

Gioca in comodità a Delta su iPhone grazie a questi controller compatibili con iOS

Crediti: Razer

Con l’introduzione della connettività Type-C, i nuovi iPhone 15 risultano compatibili anche con i controller che prima funzionavano magari solo con i dispositivi Android. Questo permette di avere a disposizione una maggiore scelta, ma chi ha uno smartphone con connettore Lightning non deve affatto disperare: ci sono una grande varietà di controller da poter sfruttare sia connessi direttamente che tramite connessione wireless Bluetooth.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Compatibili con iPhone 15 e superiori (Type-C)

Compatibili con iPhone 14 ed inferiori (Lightning e Bluetooth)

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le