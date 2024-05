Dove comprare Xiaomi in Italia: guida all’acquisto

L’inizio del 2018 è stato segnato da un avvenimento molto importante per il mercato della telefonia mobile nel nostro paese. Il debutto di Xiaomi Italia era atteso da anni e finalmente è divenuto realtà, per la nostra e la vostra gioia. Tuttavia, visto che sempre più utenti hanno imparato a conoscere il brand, la domanda che si pongono in molti è: dove comprare Xiaomi in Italia? Per via del mercato di importazione, che ha comunque reso noti i prodotti dell’azienda in Occidente quando non era ancora presente, all’inizio c’è stata molta ambiguità su chi sia un rivenditore ufficiale e chi no. In questa guida all’acquisto trovate riportati soltanto i negozi che vendono ufficialmente i prodotti in versione italiana. L’elenco è diviso in due sezioni, ovvero dove acquistare i prodotti Xiaomi in negozio e online.

Dove comprare Xiaomi in Italia

Perché acquistare da rivenditori autorizzati?

Acquistare da un rivenditore autorizzato porta con sé dei vantaggi che non vanno assolutamente sottovalutati. A partire dalla garanzia Italia ufficiale, altrimenti assente se si acquista da negozi non autorizzati dall’azienda stessa. Ciò significa che, se per esempio acquistato uno smartphone dalla Cina, non potrete farlo riparare dai centri di assistenza autorizzati presenti sul territorio italiano.

Altro fattore da considerare riguarda il supporto alla banda 20, comunque sempre più diffuso (ma non troppo) anche sui modelli di importazione. In questa guida apposita trovate maggiori informazioni in merito. Inoltre, i modelli venduti ufficialmente in Italia sono tutti con ROM Global, quindi pensata per il nostro paese, con lingua italiana e servizi Google. Ultimo ma non ultimo, i modelli di importazioni sono sprovvisti di caricatore EU, certificato per il nostro continente e con la spina europea a doppio attacco circolare. Nel caso si abbia il caricatore cinese, infatti, si dovrà ricorrere a degli adattatori appositi, i quali possono rivelarsi scomodi.

Acquistare gli smartphone Xiaomi in Italia: negozi e store fisici

Mi Store

Se state cercando dove comprare Xiaomi in negozio, la fonte principale sono ovviamente i Mi Store, ovvero i negozi ufficiali di Xiaomi. Qua potete trovare tutti i prodotti che vengono venduti in Italia, più qualche chicca mostrata in anteprima nell’attesa del rilascio definitivo. Molto curati esteticamente, al loro interno troverete anche gli addetti a cui rivolgervi per consigli sugli acquisti.

Al momento i Mi Store presenti in Italia sono i seguenti:

Roma Maximo Shopping Center – Via Laurentina 865, Roma 00143, 10:00 – 22:00 Centro Commerciale Porta di Roma – Via Alberto Lionello 201, Roma, 10:00-21:00 Centro Commerciale Tiburtino – Via Tiburtina Km 20,5 Guidonia, Roma, 9:00 – 20:00 (Lun – ven), 9:00 – 21:00 (sab – dom)

Bari Centro Commerciale Casamassima – Via Noicattaro 2, Casamassima, Bari, 9:00-21:00

Genova Centro Commerciale Fiumara – Via Fiumara 15/16, Genova, 9:00 – 21:00

Cosenza Centro Commerciale Metropolis – Via Kennedy 4, Rende, Cosenza, Lunedì – Sabato 9-21 Domenica 10-21

Palermo Centro Commerciale Forum Palermo – Via Filippo Pecoraino, Palermo, 9:00-21:00

Udine Centro Commerciale Città Fiera – Via Antonio Bardelli 4, Martignacco, Udine, 9:30-20:00

Milano Centro Commerciale Fiordaliso – Via Curiel 25, Rozzano, Milano, 9:00-22:00 Centro Commerciale Il Centro – Via Giuseppe Eugenio Luraghi 11, Arese, Milano, 9:00-22:00

Bergamo Centro Commerciale Orio Center – Via Portico 71, Bergamo, 09:00-22:00

Caltanissetta Centro Commerciale Il Casale – SP6 39 contrada Biggini, San Cataldo, Caltanissetta, 9:30 – 20:30 (lun-ven) 9:30 – 21:00 (sab) 10:00 – 21:00 (dom)

Torino Shopville Le Gru – Via Crea 10, Grugliasco, Torino, 9:00-22:00



Rivenditori fisici ufficiali

In modo da aumentare la diffusione del marchio in Italia, Xiaomi Italia ha stretto varie partnership con alcune delle catene principali. Così facendo potete trovare numerosi prodotti della compagnia anche nei numerosi negozi fisici delle aziende in questione. Una comodità non da poco per tutti coloro che preferiscono vedere un dispositivo dal vivo prima di acquistarlo.

Potete trovare i terminali Xiaomi nei seguenti supermercati:

Carrefour

Auchan

Esselunga

Coop

Il Gigante

Iperal

Ovviamente i prodotti Xiaomi non potevano mancare all’interno delle principali catene di elettronica presenti in Italia. In questo caso potete anche visionare i prodotti sui rispettivi siti online:

Operatori italiani

Uno dei canali principali quando si parla di smartphone in Italia (e non solo) è quello degli operatori telefonici. Molti utenti, infatti, preferiscono affidarsi ad un bundle che offra loro uno smartphone in abbinamento ad un piano tariffario comprensivo di minuti, SMS e GB. In tal caso, potete sia recarvi direttamente nei negozi degli operatori elencati qua sotto, che consultare la pagina dedicata online:

Dove comprare online gli smartphone Xiaomi

Store Xiaomi Italia

Se preferite acquistare online gli smartphone e gli accessori Xiaomi, potete farlo direttamente sullo store ufficiale di Xiaomi Italia. Qua potete trovare il catalogo completo con tutti i modelli di telefoni presentati ufficialmente, così come vari accessori di domotica, audio e via dicendo.

Amazon Italia

Nel caso preferiate rivolgervi ad Amazon, magari per approfittare della rapida spedizione Prime e della garanzia offerta, anche qui potete trovare i prodotti ufficiali del brand cinese. A differenza dello store Xiaomi, qua potrete anche usufruire di coupon e offerte lampo. In questo caso, però, c’è da fare una doverosa precisazione. Essendo una piattaforma aperta anche a rivenditori esterni, potreste incappare in prodotti sì venduti da Amazon, ma non ufficiali e possibilmente non in versione Global.

Per capire se il prodotto che state visionando è in versione italiana, innanzitutto dovete filtrare la ricerca per “spedizione con Prime“. Ma ciò non basta: una volta entrati nella pagina del prodotto, dovrete verificare che il dispositivo sia “Venduto e spedito da Amazon” perché sia coperto da garanzia al 100%. Nel caso sia venduto da un negozio di terze parti non è escluso che possa essere coperto da garanzia, ma dovrete contattare il venditore e fare riferimento ai feedback per capire se lo sia.

Garanzia Italia per gli smartphone Xiaomi

Come anticipato ad inizio guida, un fattore da non sottovalutare mai quando si acquista un terminale elettronico è quello della garanzia. Essendo presente ufficialmente nel nostro paese, Xiaomi Italia offre una garanzia di 24 mesi, come previsto dai termini di legge. Fanno eccezioni gli oggetti in confezione, come caricatori (6 mesi) e auricolari (3 mesi).

Perché questa sia valida, però, è necessario che il prodotto che si è acquistato provenga da rivenditori autorizzati, ovvero quelli specificati negli elenchi che trovate qua sopra. Nel caso riscontriate un difetto del dispositivo appena acquistato, dovrete contattare l’assistenza entro 15 giorni per ottenere una riparazione o effettuare il reso. Ovviamente la garanzia copre difetti non provocati dall’utente e sono esclusi danni al display, danni provocati da liquido e usura del prodotto.

Da segnalare che, secondo il diritto vigente nell’Unione Europea, la garanzia copre anche gli acquisti di prodotti ufficiali effettuati nei seguenti paesi: Italia, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Trovate il regolamento completo nella pagina dedicata del sito ufficiale di Xiaomi Italia.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le