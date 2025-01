Instagram è pronto a sfruttare il ban di TikTok: ecco due nuove funzioni per i Reel

Mancano davvero poche ore all’eventuale ban di TikTok, ma sembra che i social concorrenti si siano già organizzati per sfruttare al meglio l’evento. Instagram, in particolare, ha deciso di rinnovare la funzione dei video brevi chiamati Reel (quella per cui il social di ByteDance è diventato così popolare) nel tentativo di convertire quanti più utenti orfani di TikTok verso l’app di proprietà di Meta. Da oggi, infatti, gli utenti possono scoprire cosa stanno apprezzano di più gli amici e iniziare conversazioni ancora più rapidamente.

Con un tempisto eccellente, Instagram rinnova i Reel in vista del ban di TikTok

Crediti: Instagram, 9to5Mac

A partire da oggi, i Reel di Instagram si arricchiscono di due nuove funzioni che saranno inizialmente disponibili soltanto negli Stati Uniti (ed in seguito nel resto del mondo). Il rinnovamento dei video brevi passa ovviamente da una nuova funzione di scoperta, con i Reel che compariranno anche quando un amico aggiunge un like oppure una nota. La conversazione, tuttavia, rimane il tassello più importante per qualsiasi social e per questo motivo sarà disponibile una nuova barra di risposta per comunicare con gli utenti ancora più velocemente.

Scopri cosa piace ai tuoi amici e follower: adesso è più facile vedere e interagire con i contenuti che gli amici apprezzano (o a cui aggiungono una nota) sui reel nell’angolo in alto a destra della scheda Reel.

adesso è più facile vedere e interagire con i contenuti che gli amici apprezzano (o a cui aggiungono una nota) sui reel nell’angolo in alto a destra della scheda Reel. Avvia conversazioni: nei Reel ci sarà anche una barra di risposta, così si potranno avviare facilmente conversazioni sui contenuti che piacciono, dando ancora più opportunità a chi ancora non segue il proprio account di vedere i reel.

I Reel, quindi, sembrano essere sempre più al centro dell’esperienza social di Instagram e il ban di TikTok potrebbe portare ad una rinnovata popolarità per il social network di Meta. Non ci resta quindi che scoprire nelle prossime settimane se queste nuove funzionalità avranno fatto breccia nel cuore degli utenti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le